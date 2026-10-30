BİM aktüel 30 Ekim kataloğu satışta! Bu Cuma BİM'de neler var?
BİM aktüel 30 Ekim 2026 kataloğu, ekim ayının son cuma gününde farklı kategorilerdeki ürünleri satışa çıktı. Ev tekstili, mutfak gereçleri, saklama kapları ve giyim ürünlerinin yer aldığı yeni broşürde, günlük hayatı kolaylaştıran seçenekler dikkat çekiyor. İşte, BİM aktüel 30 Ekim kataloğu tam liste...
BİM aktüel 30 Ekim Cuma kataloğu sabah saatlerinden itibaren mağazalarda satışa sunuldu. Haftanın yeni broşüründe kışlık giyim ürünlerinden battaniyelere, mutfak gereçlerinden ev düzenleme malzemelerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulunuyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM 2026
Bölmeli Organizer Kutu 16 L - 299 TL
Renkli Kare Saklama Kabı Seti - 179 TL
Bölmeli Organizer Kutu 5 L - 129 TL
3'lü Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti - 179 TL
4 Katlı Yemek Taşıma Kabı - 199 TL
Ayaklı Kurabiyelik Büyük Boy - 99 TL
Ayaklı Kurabiyelik Küçük Boy - 69 TL
Ayaklı Kurabiyelik Küçük Boy - 69 TL
Sürahi 1,85 L - 99 TL
Yaprak Şekilli Salata Servis Seti - 219 TL
Renkli Saklama Kabı Çeşitleri - 69 TL
Sprey Mop Set - 299 TL
Askı Seti 5'li - 89 TL
2 Katlı Tekerlekli Organizer - 179 TL
Karnıyarık Tencere 32 cm - 699 TL
Porselen Kahve Fincan Takımı 6'lı - 999 TL
Yuvarlak Kapaklı Cam Tencere - 189 TL
Gravürlü Cam Kayık Tabak 29 cm - 109 TL
Gravürlü Cam Kayık Tabak 21 cm - 69 TL
Desenli Porselen Pasta Tabağı 4'lü - 359 TL
Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı - 149 TL
Çay Bardağı 6'lı - 159 TL
Cam Kase 620 cc - 55 TL
Cam Kase 390 cc - 45 TL
Desenli Cam Saklama Kabı 360 ml - 55 TL
Gravürlü Cam Kupa 3'lü - 189 TL
Rimli Desenli Sunum Tabağı 10,5x24,5 cm - 99 TL
Rimli Desenli Sunum Tabağı 15x27 cm - 119 TL
Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı 2'li - 109 TL
Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı - 109 TL
Mottolu Cam Kupa - 89 TL
Dolma Kapağı 21 cm - 55 TL
Tam Fermuarlı Erkek Polar - 329 TL
Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm - 289 TL
Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm - 249 TL
Tam Fermuarlı Kadın Polar - 329 TL
Tam Fermuarlı Çocuk Polar - 249 TL
Erkek Mont - 799 TL
Erkek İçi Tüylü Keçe Terlik - 299 TL
Kadın İçi Tüylü Keçe Terlik - 299 TL
Figürlü Peluş Battaniye - 349 TL
Masa Örtüsü 140x180 cm - 249 TL