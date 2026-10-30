Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

BİM aktüel 30 Ekim kataloğu satışta! Bu Cuma BİM'de neler var?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
BİM aktüel 30 Ekim kataloğu satışta! Bu Cuma BİM'de neler var?
Başlık ResmiBİM aktüel 30 Ekim kataloğu satışta! Bu Cuma BİMde neler var?

BİM aktüel 30 Ekim 2026 kataloğu, ekim ayının son cuma gününde farklı kategorilerdeki ürünleri satışa çıktı. Ev tekstili, mutfak gereçleri, saklama kapları ve giyim ürünlerinin yer aldığı yeni broşürde, günlük hayatı kolaylaştıran seçenekler dikkat çekiyor. İşte, BİM aktüel 30 Ekim kataloğu tam liste...

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

BİM aktüel 30 Ekim Cuma kataloğu sabah saatlerinden itibaren mağazalarda satışa sunuldu. Haftanın yeni broşüründe kışlık giyim ürünlerinden battaniyelere, mutfak gereçlerinden ev düzenleme malzemelerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM 2026

Bölmeli Organizer Kutu 16 L - 299 TL

Renkli Kare Saklama Kabı Seti - 179 TL

Bölmeli Organizer Kutu 5 L - 129 TL

3'lü Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti - 179 TL

4 Katlı Yemek Taşıma Kabı - 199 TL

Ayaklı Kurabiyelik Büyük Boy - 99 TL

Ayaklı Kurabiyelik Küçük Boy - 69 TL

BİM aktüel 30 Ekim kataloğu satışta! Bu Cuma BİMde neler var?
Başlık ResmiBİM aktüel 30 Ekim kataloğu satışta! Bu Cuma BİMde neler var?

Ayaklı Kurabiyelik Küçük Boy - 69 TL

Sürahi 1,85 L - 99 TL

Yaprak Şekilli Salata Servis Seti - 219 TL

Renkli Saklama Kabı Çeşitleri - 69 TL

Sprey Mop Set - 299 TL

Askı Seti 5'li - 89 TL

2 Katlı Tekerlekli Organizer - 179 TL

BİM aktüel 30 Ekim kataloğu satışta! Bu Cuma BİMde neler var?
Başlık ResmiBİM aktüel 30 Ekim kataloğu satışta! Bu Cuma BİMde neler var?

Karnıyarık Tencere 32 cm - 699 TL

Porselen Kahve Fincan Takımı 6'lı - 999 TL

Yuvarlak Kapaklı Cam Tencere - 189 TL

Gravürlü Cam Kayık Tabak 29 cm - 109 TL

Gravürlü Cam Kayık Tabak 21 cm - 69 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı 4'lü - 359 TL

Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı - 149 TL

Çay Bardağı 6'lı - 159 TL

Cam Kase 620 cc - 55 TL

Cam Kase 390 cc - 45 TL

Desenli Cam Saklama Kabı 360 ml - 55 TL

Gravürlü Cam Kupa 3'lü - 189 TL

Rimli Desenli Sunum Tabağı 10,5x24,5 cm - 99 TL

Rimli Desenli Sunum Tabağı 15x27 cm - 119 TL

Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı 2'li - 109 TL

Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı - 109 TL

Mottolu Cam Kupa - 89 TL

Dolma Kapağı 21 cm - 55 TL

BİM aktüel 30 Ekim kataloğu satışta! Bu Cuma BİMde neler var?
Başlık ResmiBİM aktüel 30 Ekim kataloğu satışta! Bu Cuma BİMde neler var?

Tam Fermuarlı Erkek Polar - 329 TL

Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm - 289 TL

Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm - 249 TL

Tam Fermuarlı Kadın Polar - 329 TL

Tam Fermuarlı Çocuk Polar - 249 TL

Erkek Mont - 799 TL

Erkek İçi Tüylü Keçe Terlik - 299 TL

Kadın İçi Tüylü Keçe Terlik - 299 TL

Figürlü Peluş Battaniye - 349 TL

Masa Örtüsü 140x180 cm - 249 TL

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.