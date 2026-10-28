A101 aktüel ürünler 29 Ekim kataloğu! A101'e bu hafta neler geliyor?
A101 aktüel ürünler 29 Ekim kataloğu, yeni haftanın indirimlerini takip eden vatandaşların gündeminde. Elektronik, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, kamp ürünleri, oyuncak, gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı yeni A101 Aldın Aldın kataloğundaki fiyatlar merak ediliyor.
A101'in 29 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta katalogda televizyon ve beyaz eşyanın yanı sıra hava temizleyici, mikrodalga, mutfak ürünleri, elektrikli araçlar, kamp ve balıkçılık ekipmanları ile çeşitli gıda ve temizlik ürünleri bulunuyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 29 EKİM KATALOĞU
55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 28.999 TL
50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL
65" 4K Whale QLED TV 27.499 TL
55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL
No-Frost Buzdolabı 28.999 TL
Bulaşık Makinesi 14.999 TL
Çamaşır Makinesi 18.999 TL
Hava Temizleyici 2.999 TL
Dijital Mikrodalga 3.499 TL
Narenciye Sıkacağı 999 TL
Doğrayıcı 1.299 TL
Şarjlı Masa Lambası 459 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TL
Seramik Tabanlı Ütü 799 TL
Elektrikli Çelik Çay Makinesi 1.699 TL
VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL
VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet 24.990 TL
Portatif ocak: 1.299 TL
Gaz kartuşu 450 g: 279 TL
Kamp ocağı 3’lü kartuş seti: 529 TL
Çakmak kartuşu pürmüz seti: 469 TL
El feneri: 149 TL
Kafa lambası: 109 TL
Kamp sobası: 579 TL
Turbo kamp ocağı: 319 TL
Gaz kartuşu 227 g: 135 TL
Bluetooth oyuncu kulaklığı: 699 TL
Küre ışıklı hoparlör: 399 TL
TWS kulaklık: 499 TL
Akım korumalı uzatma kablosu: 399 TL
Olta kamışı: 1.369 TL
Olta kamışı: 929 TL
Olta seti: 549 TL
Olta makinesi: 1.449 TL
Olta makinesi: 1.369 TL
Taşıma kutulu 5 bölmeli olta seti: 749 TL
Olta misinası: 129 TL
Olta ucu ışığı: 75 TL
Balık kavrama aparatı: 84,50 TL
Yem bıçağı: 179 TL
Misina sarma aparatı: 69,50 TL
Sahte balık kaşık: 119 TL
Sahte balık 2’li: 99,50 TL
Silikon sahte kurt 10’lu: 64,50 TL
Skirt zoka: 69,50 TL
Silikon sahte karides: 79,50 TL
Silikon sahte kurbağa: 69,50 TL
Sahte balık: 89,50 TL
Balıkçı pensi: 149 TL
Organizer kutu: 79,50 TL
Katlı balıkçılık organizer kutusu: 329 TL
Tencere seti: 1.199 TL
Tava ve sahan seti: 879 TL
Meşrubat bardağı 3’lü: 229 TL
Rimli su bardağı 6’lı: 219 TL
Çay tabağı 12’li: 59,50 TL
Bölmeli oval çerezlik: 119 TL
Termos: 799 TL
2 kişilik porselen fincan takımı: 379 TL
Pipetli çelik termos: 399 TL
Figürlü silikon spatula: 119 TL
Çay bardağı 6’lı: 149 TL
Rimli kahve yanı bardak 6’lı: 199 TL
Kurdele detaylı cam şekerlik: 149 TL
Ahşap ayaklı cam sunumluk: 199 TL
Ayaklı aynalı sunumluk: 249 TL
Boncuklu hasır tepsi: 249 TL
Dikdörtgen kulplu tepsi: 149 TL
Kesim panosu 3’lü: 179 TL
Badya seti 3’lü: 89,50 TL
3 bölmeli buzdolabı organizeri: 139 TL
Bambu kapaklı porselen kupa: 199 TL
Soyacak: 89,50 TL
Meyve bıçağı: 49,50 TL
Desenli mutfak makası: 59,50 TL
Çift renkli kase: 39,50 TL
Çift renkli salata servis seti: 49,50 TL
Erzak kabı: 49,50 TL
Erzak kabı: 39,50 TL
Erzak kabı: 24,50 TL
Saklama kabı seti: 199 TL
Dikdörtgen çantalı saklama kabı 3’lü: 249 TL