A101 aktüel ürünler 29 Ekim kataloğu! A101'e bu hafta neler geliyor?

A101 aktüel ürünler 29 Ekim kataloğu, yeni haftanın indirimlerini takip eden vatandaşların gündeminde. Elektronik, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, kamp ürünleri, oyuncak, gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı yeni A101 Aldın Aldın kataloğundaki fiyatlar merak ediliyor.

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A101'in 29 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta katalogda televizyon ve beyaz eşyanın yanı sıra hava temizleyici, mikrodalga, mutfak ürünleri, elektrikli araçlar, kamp ve balıkçılık ekipmanları ile çeşitli gıda ve temizlik ürünleri bulunuyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 29 EKİM KATALOĞU

55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 28.999 TL

50" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL

A101 aktüel ürünler 29 Ekim kataloğu! A101e bu hafta neler geliyor?

65" 4K Whale QLED TV 27.499 TL

55" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 22.999 TL

A101 aktüel ürünler 29 Ekim kataloğu! A101e bu hafta neler geliyor?

No-Frost Buzdolabı 28.999 TL

Bulaşık Makinesi 14.999 TL

Çamaşır Makinesi 18.999 TL

A101 aktüel ürünler 29 Ekim kataloğu! A101e bu hafta neler geliyor?

Hava Temizleyici 2.999 TL

Dijital Mikrodalga 3.499 TL

Narenciye Sıkacağı 999 TL

Doğrayıcı 1.299 TL

Şarjlı Masa Lambası 459 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.599 TL

Seramik Tabanlı Ütü 799 TL

Elektrikli Çelik Çay Makinesi 1.699 TL

A101 aktüel ürünler 29 Ekim kataloğu! A101e bu hafta neler geliyor?

VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL

VKX3 Elektrikli Çocuk Cross Motosiklet 24.990 TL

A101 aktüel ürünler 29 Ekim kataloğu! A101e bu hafta neler geliyor?

Portatif ocak: 1.299 TL

Gaz kartuşu 450 g: 279 TL

Kamp ocağı 3’lü kartuş seti: 529 TL

Çakmak kartuşu pürmüz seti: 469 TL

El feneri: 149 TL

Kafa lambası: 109 TL

Kamp sobası: 579 TL

Turbo kamp ocağı: 319 TL

Gaz kartuşu 227 g: 135 TL

Bluetooth oyuncu kulaklığı: 699 TL

Küre ışıklı hoparlör: 399 TL

TWS kulaklık: 499 TL

Akım korumalı uzatma kablosu: 399 TL

A101 aktüel ürünler 29 Ekim kataloğu! A101e bu hafta neler geliyor?

Olta kamışı: 1.369 TL

Olta kamışı: 929 TL

Olta seti: 549 TL

Olta makinesi: 1.449 TL

Olta makinesi: 1.369 TL

Taşıma kutulu 5 bölmeli olta seti: 749 TL

Olta misinası: 129 TL

Olta ucu ışığı: 75 TL

Balık kavrama aparatı: 84,50 TL

Yem bıçağı: 179 TL

Misina sarma aparatı: 69,50 TL

Sahte balık kaşık: 119 TL

Sahte balık 2’li: 99,50 TL

Silikon sahte kurt 10’lu: 64,50 TL

Skirt zoka: 69,50 TL

Silikon sahte karides: 79,50 TL

Silikon sahte kurbağa: 69,50 TL

Sahte balık: 89,50 TL

Balıkçı pensi: 149 TL

Organizer kutu: 79,50 TL

Katlı balıkçılık organizer kutusu: 329 TL

A101 aktüel ürünler 29 Ekim kataloğu! A101e bu hafta neler geliyor?

Tencere seti: 1.199 TL

Tava ve sahan seti: 879 TL

Meşrubat bardağı 3’lü: 229 TL

Rimli su bardağı 6’lı: 219 TL

Çay tabağı 12’li: 59,50 TL

Bölmeli oval çerezlik: 119 TL

Termos: 799 TL

2 kişilik porselen fincan takımı: 379 TL

Pipetli çelik termos: 399 TL

Figürlü silikon spatula: 119 TL

Çay bardağı 6’lı: 149 TL

Rimli kahve yanı bardak 6’lı: 199 TL

Kurdele detaylı cam şekerlik: 149 TL

Ahşap ayaklı cam sunumluk: 199 TL

Ayaklı aynalı sunumluk: 249 TL

Boncuklu hasır tepsi: 249 TL

Dikdörtgen kulplu tepsi: 149 TL

Kesim panosu 3’lü: 179 TL

Badya seti 3’lü: 89,50 TL

3 bölmeli buzdolabı organizeri: 139 TL

Bambu kapaklı porselen kupa: 199 TL

Soyacak: 89,50 TL

Meyve bıçağı: 49,50 TL

Desenli mutfak makası: 59,50 TL

Çift renkli kase: 39,50 TL

Çift renkli salata servis seti: 49,50 TL

Erzak kabı: 49,50 TL

Erzak kabı: 39,50 TL

Erzak kabı: 24,50 TL

Saklama kabı seti: 199 TL

Dikdörtgen çantalı saklama kabı 3’lü: 249 TL

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