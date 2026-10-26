BİM aktüel 27-28-30 Ekim ürünler kataloğu! BİM'e bu hafta neler geliyor?

BİM aktüel 27-28-30 Ekim 2026 ürünler kataloğu güncellendi. Ekim ayının son haftasına özel yayımlanan afişlerde gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mobilyalardan mutfak gereçlerine kadar farklı kategorilerde ürünler bulunuyor. Salı, çarşamba ve cuma günleri için hazırlanan kataloglarda özellikle peynir, yoğurt, deterjan, saklama kabı, çaydanlık, tencere ve ev tekstili ürünlerinin fiyatları araştırılıyor. Peki, BİM'e bu hafta neler geliyor, hangi ürünler kaç TL? İşte 27-28-30 Ekim BİM aktüel kataloğu ve güncel fiyat listesi...

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BİM'in 27, 28 ve 30 Ekim 2026 tarihlerinde satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. 27 Ekim Salı günü temel gıda ve temizlik ürünleri öne çıkarken 28 Ekim Çarşamba günü mobilya ve mutfak ekipmanları, 30 Ekim Cuma günü ise giyim, ev tekstili ve züccaciye ürünleri mağazalarda yerini almaya hazırlanıyor. Farklı fiyat aralıklarında satışa sunulacak ürünler, ekim ayının son haftasında alışveriş listelerini şekillendiriyor.

BİM aktüel 27-28-30 Ekim ürünler kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

BİM AKTÜEL 27-28-30 EKİM ÜRÜNLER KATALOĞU

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g - 379 TL

Pastörize Toffee Nut Latte 1 L - 79,50 TL

Cookie Tart 400 g - 239 TL

Labne 3x180 g - 149 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g - 157 TL

BİM aktüel 27-28-30 Ekim ürünler kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

Laktozsuz Süt 1 L - 57,50 TL

Erzincan Tulum Peyniri 300 g - 299 TL

Naneli Ayran 300 ml - 18,50 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g - 159 TL

Lor Peyniri 1000 g - 79 TL

Tam Yağlı Edirne Beyaz Peyniri 500 g - 299 TL

Peynir Çeşitleri 200 g - 99 TL

%18 Yağlı Krema 200 ml - 49,50 TL

Büyüme Küpü 12x45 g - 95 TL

Kara Mürverli ve Yaban Mersinli Shot 4x80 ml - 99 TL

BİM aktüel 27-28-30 Ekim ürünler kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata 40 g - 29 TL

Fındık Kremalı Çikolata Kaplı Gofret 32 g - 16 TL

Vanilya Aromalı Gofret 350 g - 49 TL

Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L - 69,50 TL

Çözünebilir Hindiba Kahve 150 g - 275 TL

Hazır Kahve 3'ü 1 Arada 15'li - 129 TL

Bitki Çayı Çeşitleri 14'lü - 59,50 TL

%100 Nar Suyu 1 L - 69,50 TL

Mısır Çerezi 115 g - 39,50 TL

Mısır Cipsi 135 g - 42,50 TL

Cips Çeşitleri 300-319 g - 115 TL

BİM aktüel 27-28-30 Ekim ürünler kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

Derz Temizleyici / Yağ Çözücü / Leke Çıkarıcı 750 ml - 99 TL

Kağıt Havlu 20'li - 259 TL

Tuvalet Kağıdı 48'li - 359 TL

Toz Deterjan 10 kg - 379 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml - 149 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml - 59 TL

Ultra Çamaşır Suyu 694 ml - 39 TL

Klasik Çamaşır Suyu 3730 ml - 89 TL

Premium Bebek Bezi Aylık Paket - 425 TL

Zarflı Mendil 6'lı - 89 TL

Silindir Mendil 50'li - 69 TL

Tablet Çamaşır Deterjanı 30'lu - 195 TL

Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml - 159 TL

BİM aktüel 27-28-30 Ekim ürünler kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

Dana Baton Kavurma 1000 g - 999 TL

Dana Kangal Sucuk 500 g - 329 TL

%3 Yağlı Yoğurt 3000 g - 209 TL

Ayran 1 L - 49,50 TL

Süzme Yoğurt 800 g - 145 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g - 439 TL

Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g - 269 TL

%0,1 Yağlı Süt 1 L - 44,50 TL

Kakaolu Helva 500 g - 119 TL

Sade Helva 500 g - 119 TL

Elma / Üzüm Sirkesi 500 ml - 65 TL

Beyaz Sirke 5 L - 95 TL

Çifte Kavrulmuş Tahin 1 kg - 229 TL

Çikolata Soslu Kek 8x45 g - 125 TL

BİM aktüel 27-28-30 Ekim ürünler kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

LED'li Motosiklet Sırt Çantası - 4.990 TL

Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin - 8.490 TL

LED'li Vitrin Kitaplık - 12.290 TL

4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop - 13.490 TL

Sepetli Çok Amaçlı Dolap - 4.500 TL

Puf - 1.990 TL

Midi Çaydanlık - 1.890 TL

Derin Çelik Tencere 20 cm - 1.650 TL

Derin Çelik Tencere 24 cm - 1.690 TL

BİM aktüel 27-28-30 Ekim ürünler kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

Bölmeli Organizer Kutu 16 L - 299 TL

Renkli Kare Saklama Kabı Seti - 179 TL

Bölmeli Organizer Kutu 5 L - 129 TL

3'lü Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti - 179 TL

4 Katlı Yemek Taşıma Kabı - 199 TL

Ayaklı Kurabiyelik Büyük Boy - 99 TL

Ayaklı Kurabiyelik Küçük Boy - 69 TL

Sürahi 1,85 L - 99 TL

Yaprak Şekilli Salata Servis Seti - 219 TL

Renkli Saklama Kabı Çeşitleri - 69 TL

Sprey Mop Set - 299 TL

Askı Seti 5'li - 89 TL

2 Katlı Tekerlekli Organizer - 179 TL

BİM aktüel 27-28-30 Ekim ürünler kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

Tam Fermuarlı Erkek Polar - 329 TL

Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm - 289 TL

Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm - 249 TL

Tam Fermuarlı Kadın Polar - 329 TL

Tam Fermuarlı Çocuk Polar - 249 TL

Erkek Mont - 799 TL

Erkek İçi Tüylü Keçe Terlik - 299 TL

Kadın İçi Tüylü Keçe Terlik - 299 TL

Figürlü Peluş Battaniye - 349 TL

Masa Örtüsü 140x180 cm - 249 TL

BİM aktüel 27-28-30 Ekim ürünler kataloğu! BİMe bu hafta neler geliyor?

Karnıyarık Tencere 32 cm - 699 TL

Porselen Kahve Fincan Takımı 6'lı - 999 TL

Yuvarlak Kapaklı Cam Tencere - 189 TL

Gravürlü Cam Kayık Tabak 29 cm - 109 TL

Gravürlü Cam Kayık Tabak 21 cm - 69 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı 4'lü - 359 TL

Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı - 149 TL

Çay Bardağı 6'lı - 159 TL

Cam Kase 620 cc - 55 TL

Cam Kase 390 cc - 45 TL

Desenli Cam Saklama Kabı 360 ml - 55 TL

Gravürlü Cam Kupa 3'lü - 189 TL

Rimli Desenli Sunum Tabağı 10,5x24,5 cm - 99 TL

Rimli Desenli Sunum Tabağı 15x27 cm - 119 TL

Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı 2'li - 109 TL

Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı - 109 TL

Mottolu Cam Kupa - 89 TL

Dolma Kapağı 21 cm - 55 TL

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