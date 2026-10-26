BİM aktüel 27-28-30 Ekim ürünler kataloğu! BİM'e bu hafta neler geliyor?
BİM aktüel 27-28-30 Ekim 2026 ürünler kataloğu güncellendi. Ekim ayının son haftasına özel yayımlanan afişlerde gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mobilyalardan mutfak gereçlerine kadar farklı kategorilerde ürünler bulunuyor. Salı, çarşamba ve cuma günleri için hazırlanan kataloglarda özellikle peynir, yoğurt, deterjan, saklama kabı, çaydanlık, tencere ve ev tekstili ürünlerinin fiyatları araştırılıyor. Peki, BİM'e bu hafta neler geliyor, hangi ürünler kaç TL? İşte 27-28-30 Ekim BİM aktüel kataloğu ve güncel fiyat listesi...
BİM'in 27, 28 ve 30 Ekim 2026 tarihlerinde satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. 27 Ekim Salı günü temel gıda ve temizlik ürünleri öne çıkarken 28 Ekim Çarşamba günü mobilya ve mutfak ekipmanları, 30 Ekim Cuma günü ise giyim, ev tekstili ve züccaciye ürünleri mağazalarda yerini almaya hazırlanıyor. Farklı fiyat aralıklarında satışa sunulacak ürünler, ekim ayının son haftasında alışveriş listelerini şekillendiriyor.
BİM AKTÜEL 27-28-30 EKİM ÜRÜNLER KATALOĞU
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g - 379 TL
Pastörize Toffee Nut Latte 1 L - 79,50 TL
Cookie Tart 400 g - 239 TL
Labne 3x180 g - 149 TL
%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g - 157 TL
Laktozsuz Süt 1 L - 57,50 TL
Erzincan Tulum Peyniri 300 g - 299 TL
Naneli Ayran 300 ml - 18,50 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g - 159 TL
Lor Peyniri 1000 g - 79 TL
Tam Yağlı Edirne Beyaz Peyniri 500 g - 299 TL
Peynir Çeşitleri 200 g - 99 TL
%18 Yağlı Krema 200 ml - 49,50 TL
Büyüme Küpü 12x45 g - 95 TL
Kara Mürverli ve Yaban Mersinli Shot 4x80 ml - 99 TL
Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata 40 g - 29 TL
Fındık Kremalı Çikolata Kaplı Gofret 32 g - 16 TL
Vanilya Aromalı Gofret 350 g - 49 TL
Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L - 69,50 TL
Çözünebilir Hindiba Kahve 150 g - 275 TL
Hazır Kahve 3'ü 1 Arada 15'li - 129 TL
Bitki Çayı Çeşitleri 14'lü - 59,50 TL
%100 Nar Suyu 1 L - 69,50 TL
Mısır Çerezi 115 g - 39,50 TL
Mısır Cipsi 135 g - 42,50 TL
Cips Çeşitleri 300-319 g - 115 TL
Derz Temizleyici / Yağ Çözücü / Leke Çıkarıcı 750 ml - 99 TL
Kağıt Havlu 20'li - 259 TL
Tuvalet Kağıdı 48'li - 359 TL
Toz Deterjan 10 kg - 379 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml - 149 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml - 59 TL
Ultra Çamaşır Suyu 694 ml - 39 TL
Klasik Çamaşır Suyu 3730 ml - 89 TL
Premium Bebek Bezi Aylık Paket - 425 TL
Zarflı Mendil 6'lı - 89 TL
Silindir Mendil 50'li - 69 TL
Tablet Çamaşır Deterjanı 30'lu - 195 TL
Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml - 159 TL
Dana Baton Kavurma 1000 g - 999 TL
Dana Kangal Sucuk 500 g - 329 TL
%3 Yağlı Yoğurt 3000 g - 209 TL
Ayran 1 L - 49,50 TL
Süzme Yoğurt 800 g - 145 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g - 439 TL
Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g - 269 TL
%0,1 Yağlı Süt 1 L - 44,50 TL
Kakaolu Helva 500 g - 119 TL
Sade Helva 500 g - 119 TL
Elma / Üzüm Sirkesi 500 ml - 65 TL
Beyaz Sirke 5 L - 95 TL
Çifte Kavrulmuş Tahin 1 kg - 229 TL
Çikolata Soslu Kek 8x45 g - 125 TL
LED'li Motosiklet Sırt Çantası - 4.990 TL
Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin - 8.490 TL
LED'li Vitrin Kitaplık - 12.290 TL
4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop - 13.490 TL
Sepetli Çok Amaçlı Dolap - 4.500 TL
Puf - 1.990 TL
Midi Çaydanlık - 1.890 TL
Derin Çelik Tencere 20 cm - 1.650 TL
Derin Çelik Tencere 24 cm - 1.690 TL
Bölmeli Organizer Kutu 16 L - 299 TL
Renkli Kare Saklama Kabı Seti - 179 TL
Bölmeli Organizer Kutu 5 L - 129 TL
3'lü Renkli Dikdörtgen Saklama Kabı Seti - 179 TL
4 Katlı Yemek Taşıma Kabı - 199 TL
Ayaklı Kurabiyelik Büyük Boy - 99 TL
Ayaklı Kurabiyelik Küçük Boy - 69 TL
Sürahi 1,85 L - 99 TL
Yaprak Şekilli Salata Servis Seti - 219 TL
Renkli Saklama Kabı Çeşitleri - 69 TL
Sprey Mop Set - 299 TL
Askı Seti 5'li - 89 TL
2 Katlı Tekerlekli Organizer - 179 TL
Tam Fermuarlı Erkek Polar - 329 TL
Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm - 289 TL
Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm - 249 TL
Tam Fermuarlı Kadın Polar - 329 TL
Tam Fermuarlı Çocuk Polar - 249 TL
Erkek Mont - 799 TL
Erkek İçi Tüylü Keçe Terlik - 299 TL
Kadın İçi Tüylü Keçe Terlik - 299 TL
Figürlü Peluş Battaniye - 349 TL
Masa Örtüsü 140x180 cm - 249 TL
Karnıyarık Tencere 32 cm - 699 TL
Porselen Kahve Fincan Takımı 6'lı - 999 TL
Yuvarlak Kapaklı Cam Tencere - 189 TL
Gravürlü Cam Kayık Tabak 29 cm - 109 TL
Gravürlü Cam Kayık Tabak 21 cm - 69 TL
Desenli Porselen Pasta Tabağı 4'lü - 359 TL
Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı - 149 TL
Çay Bardağı 6'lı - 159 TL
Cam Kase 620 cc - 55 TL
Cam Kase 390 cc - 45 TL
Desenli Cam Saklama Kabı 360 ml - 55 TL
Gravürlü Cam Kupa 3'lü - 189 TL
Rimli Desenli Sunum Tabağı 10,5x24,5 cm - 99 TL
Rimli Desenli Sunum Tabağı 15x27 cm - 119 TL
Kristalin Kahve Yanı Su Bardağı 2'li - 109 TL
Porsiyonluk Yuvarlak Güveç 6'lı - 109 TL
Mottolu Cam Kupa - 89 TL
Dolma Kapağı 21 cm - 55 TL