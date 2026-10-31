Erzurum'da etkili olan kar yağışı, Palandöken Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kalırken bazıları kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu.

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Erzurum'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gece saatlerinde etkili olan yağış, Palandöken Dağı'nın zirvesini beyaza bürüdü. Kar yağışı özellikle Palandöken Geçidi'nde ulaşımı olumsuz etkilerken kış şartlarına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.

BAZILARI YOLDA KALDI, BAZILARI İSE SAVRULDU

Palandöken Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kalırken bazı sürücüler de kayganlaşan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Kış erken başladı! Her yer beyaza büründü, araçlar yolda kaldı

KIŞ LASTİĞİNE GEÇMEYENLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacak olması nedeniyle birçok sürücünün henüz yaz lastikleriyle yola çıktığı görüldü. Araçlarında zincir bulunmayan vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kış erken başladı! Her yer beyaza büründü, araçlar yolda kaldı

Yetkililer, özellikle Tekman-Erzurum güzergahında Palandöken Geçidi üzerinden seyahat edecek sürücüleri uyardı. Sürücülerin hava ve yol koşullarını dikkate almaları, gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamaları istendi.

Kış erken başladı! Her yer beyaza büründü, araçlar yolda kaldı

KAYAK SEZONU HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

Öte yandan Palandöken Dağı'nda kar yağışının başlamasıyla birlikte kayak sezonu hazırlıkları da hız kazandı. Geçtiğimiz yıl sezonu en erken açan ve en geç kapatan kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'de, Ejder3200 ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kış erken başladı! Her yer beyaza büründü, araçlar yolda kaldı

Yüksek rakımı ve kar tutma özelliğiyle öne çıkan kayak merkezi, yılda 6 aydan fazla kayak yapılabilen merkezler arasında bulunuyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde farklı zorluk seviyelerinde toplam 56 pist yer alıyor. Konaklı Kayak Merkezi'nin 24,8 kilometrelik pistleriyle birlikte iki merkezin toplam pist uzunluğu 87 kilometreye ulaşıyor.

Kış erken başladı! Her yer beyaza büründü, araçlar yolda kaldı

En uzun kayak parkurunun 12,5 kilometre olduğu merkezde 19 lift sistemi bulunuyor. Saatte toplam 24 bin kişi taşıma kapasitesine sahip sistemlerle Palandöken'de yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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