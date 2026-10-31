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Yaşam

Yürekleri dağlayan hikaye! Oğlunun mağarada yaşadığını öğrenen 83 yaşındaki baba soluğu Uludağ’da aldı

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Yürekleri dağlayan hikaye! Oğlunun mağarada yaşadığını öğrenen 83 yaşındaki baba soluğu Uludağ’da aldı
Başlık ResmiYürekleri dağlayan hikaye! Oğlunun mağarada yaşadığını öğrenen 83 yaşındaki baba soluğu Uludağ’da aldı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Uludağ'da bir mağarada hayatını sürdüren 52 yaşındaki Tamer M. için başlatılan yardım çalışması mutlu sonla bitti. Sporcu Düzgün Çalışkan'ın mağarada kaldığını öğrendiği adama yardım eli uzatmasıyla başlayan süreçte, adamın ailesine de ulaşıldı. Oğlunun Uludağ'da yaşadığını öğrenen 83 yaşındaki baba Hüseyin M. ise yıllardır görmediği evladına kavuşmak için Ankara'dan yola çıktı. Uzun yolculuğun ardından gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı.

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Bursa'nın simgelerinden Uludağ'da bir mağaraya sığınarak hayatını sürdürdüğü öğrenilen 52 yaşındaki Tamer M.'nin hikâyesi, görenlerin yüreğine dokundu.

Ormanlık alandaki mağarada kaldığı belirlenen adam için harekete geçen dağcı ve doğa tutkunu Düzgün Çalışkan, mağarada yaşayan adama yardım eli uzattı. Yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılayan Çalışkan, yaşananların ardından ailesine ulaşılması için de destek oldu.

Yürekleri dağlayan hikaye! Oğlunun mağarada yaşadığını öğrenen 83 yaşındaki baba soluğu Uludağ’da aldı
Başlık ResmiYürekleri dağlayan hikaye! Oğlunun mağarada yaşadığını öğrenen 83 yaşındaki baba soluğu Uludağ’da aldı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

83 YAŞINDAKİ BABA ANKARA'DAN GELDİ

Oğlunun Uludağ'da bir mağarada kaldığını öğrenen 83 yaşındaki baba Hüseyin M., Ankara'dan Bursa'ya gelmek üzere yola çıktı. Uzun bir yolculuğun ardından Bursa'ya ulaşan yaşlı baba, Düzgün Çalışkan'ın misafiri oldu. Baba ile oğlunun buluşması için gerekli hazırlıklar yapılırken, beklenen kavuşma gerçekleşti.

Yürekleri dağlayan hikaye! Oğlunun mağarada yaşadığını öğrenen 83 yaşındaki baba soluğu Uludağ’da aldı
Başlık ResmiYürekleri dağlayan hikaye! Oğlunun mağarada yaşadığını öğrenen 83 yaşındaki baba soluğu Uludağ’da aldı

YILLARIN ÖZLEMİ DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Baba Hüseyin M.'nin oğluyla karşı karşıya geldiği anlarda duygusal anlar yaşandı. Uzun bir yolculuğun ardından oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 83 yaşındaki baba, hasret giderdi. Uludağ'daki mağarada kalan adamın hikâyesi, babasının gelişiyle farklı bir boyut kazandı.

Yürekleri dağlayan hikaye! Oğlunun mağarada yaşadığını öğrenen 83 yaşındaki baba soluğu Uludağ’da aldı
Başlık ResmiYürekleri dağlayan hikaye! Oğlunun mağarada yaşadığını öğrenen 83 yaşındaki baba soluğu Uludağ’da aldı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

OĞLUNU DA YANINA ALIP ANKARA'YA GÖTÜRDÜ

Baba Hüseyin M., oğluyla buluşmasının ardından onu da yanına alarak Ankara'ya hareket etti. Uludağ'da mağaraya sığınan yaşlı adamın hikâyesi, Düzgün Çalışkan'ın desteği ve babasının kilometrelerce yol kat ederek gerçekleştirdiği ziyaretle mutlu sonla noktalandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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