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Yaşam

Herkes yağmurdan kaçarken o arkadaşına koştu! Küçük Yusuf'tan yürek ısıtan hareket

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sırasında diğer öğrenciler okula sığınırken, 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör’ü yağmurdan korumak için seferber oldu. Küçük çocuğun örnek davranışı kameralara yansırken, izleyenlerin yüreğini ısıttı.

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Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Bölükyayla İlkokulunda yaşanan olay, izleyenleri duygulandırdı. Kahta ilçesindeki Bölükyayla İlkokulunda öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için okul bahçesinde prova yaptıkları sırada aniden sağanak yağmur bastırdı.

Öğrenciler, provayı yarıda bırakarak okul binasına doğru koşmaya başladı. Bu sırada 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör’ün yağmur altında kaldığını ve engelli rampasından çıkmakta güçlük çektiğini fark etti. Diğer öğrenciler okul binasına sığınırken, Yusuf hiç düşünmeden arkadaşının yardımına koştu.

Herkes yağmurdan kaçarken o arkadaşına koştu! Küçük Yusuftan yürek ısıtan hareket
Başlık ResmiHerkes yağmurdan kaçarken o arkadaşına koştu! Küçük Yusuftan yürek ısıtan hareket

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRAN ANLAR

Yusuf'un tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurdan korumak için büyük çaba saf ettiği anlar ise kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, küçük öğrencinin sergilediği yardımlaşma örneği izleyenleri duygulandırdı.

Herkes yağmurdan kaçarken o arkadaşına koştu! Küçük Yusuftan yürek ısıtan hareket
Başlık ResmiHerkes yağmurdan kaçarken o arkadaşına koştu! Küçük Yusuftan yürek ısıtan hareket

'AYIN ÖĞRENCİSİ' SEÇİLDİ

Öte yandan, okulda gerçekleştirilen "Yıllık Eğitim Değerlendirme" toplantısında gösterdiği örnek davranış nedeniyle Yusuf Orman’ın "ayın öğrencisi" seçilerek ödüllendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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