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Peribacası faciasında can veren Tuna çiftinin acı detayı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldı

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Peribacası faciasında can veren Tuna çiftinin acı detayı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldı
Başlık ResmiPeribacası faciasında can veren Tuna çiftinin acı detayı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldı

Nevşehir'de peribacasından kopan kayaların altında kalarak ölen ve 5 Temmuz'da evlendikleri ortaya çıkan Fatih Eray Tuna ile eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın cenazeleri Sakarya'da defnedildi. Eray Tuna'nın, 1999 Marmara Depremi'nde enkazdan kurtarıldığı öğrenildi.

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Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın cenazeleri, Sakarya'da toprağa verildi.

Tuna çifti için Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tuna ailesinin yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Peribacası faciasında can veren Tuna çiftinin acı detayı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldı
Başlık ResmiPeribacası faciasında can veren Tuna çiftinin acı detayı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldı

Öğle vakti kılınan namazın ardından Begüm Çetinkaya Tuna'nın (31) cenazesi Sapanca Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi, Fatih Eray Tuna'nın (31) naaşı ise Geyve'ye gönderildi.

Tuna'nın cenazesi, Geyve Merkez Sinanbey Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Peribacası faciasında can veren Tuna çiftinin acı detayı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldı
Başlık ResmiPeribacası faciasında can veren Tuna çiftinin acı detayı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldı

1999'DAKİ DEPREMDE ENKAZDAN KURTARILDI

Sakarya'da internet haber sitesinin imtiyaz sahibi olan Fatih Eray Tuna'nın, 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altından kurtarıldığı, çiftin temmuzda evlendiği öğrenildi.

Peribacası faciasında can veren Tuna çiftinin acı detayı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldı
Başlık ResmiPeribacası faciasında can veren Tuna çiftinin acı detayı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldı

OLAY

Nevşehir'in Göreme beldesinde dün, etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olayda yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 5 bilirkişi görevlendirildiğini, idari ve adli soruşturmanın sonucunda olayın bütün yönleriyle açıklığa çıkmasını beklediklerini bildirmişti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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