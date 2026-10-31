Dizilerin yeni bölümleri, 29 Ekim haftasında televizyon kanallarının yayın programlarında yapılan değişikliklerle peş peşe ertelendi. Star TV, Kanal D ve Show TV gibi kanallarda bazı yapımların yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ve farklı programlar ekrana geldi. 31 Ekim Cumartesi günü ise Başkalarının Hayatı ve Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmadı.

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Televizyon dizilerinin yayın takviminde 29 Ekim Perşembe gününden itibaren değişiklikler yaşanıyor. Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti'nin ardından 31 Ekim Cumartesi akşamı Başkalarının Hayatı ile Güller ve Günahlar'ın yeni bölümleri de ertelendi.

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre reklam krizi nedeniyle bazı televizyon kanalları yeni bölümleri yayınlamama kararı aldı. 31 Ekim Cumartesi günü Star TV'de Başkalarının Hayatı ve Kanal D'de Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri yayınlanacak. TRT 1 ise yayın planını sürdürerek Gönül Dağı'nın yeni bölümünü izleyiciyle buluşturacak. Kanal, 30 Ekim Cuma akşamı da Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü yayınlamıştı. Ertelenen dizilerin gelecek haftaki yayın durumları ise kanalların güncel yayın akışlarıyla netleşecek.

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları nedeniyle de perşembe günü Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk cuma günü ise Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yayınlanmamıştı.

Dizilerin yeni bölümü neden yok? Yayın akışı değişikliği sonrası gündemde

31 EKİM CUMARTESİ HANGİ DİZİLER YAYINLANMAYACAK?

31 Ekim Cumartesi günü Başkalarının Hayatı ve Güller ve Günahlar dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Star TV ve Kanal D, saat 20.00 kuşağında bu yapımların tekrar bölümlerine yer verecek.

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