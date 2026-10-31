Güller ve Günahlar dizisinin 31 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü Kanal D'nin yayın akışından çıkarıldı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dizinin bu haftaki yayınında değişikliğe gidilirken yeni bölümün ertelenme nedeni ve yayın tarihi araştırılıyor.

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Güller ve Günahlar, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Kanal D'nin yayın akışında saat 20.00'de diziye yer verilmesine rağmen yeni bölüm yerine tekrar bölümü gösterilecek. Peki, Güller ve Günahlar neden yok, final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman?

GÜLLER VE GÜNAHLAR NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Güller ve Günahlar dizisi, 31 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Kanal D'nin güncel yayın akışına göre dizinin saat 20.00'de tekrar bölümü ekrana gelecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında birçok televizyon dizisinin yayın programında değişiklik yapılırken Güller ve Günahlar da yeni bölümü ertelenen yapımlar arasında yer aldı. Ancak Kanal D veya yapım şirketi tarafından ertelemenin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Güller ve Günahlar neden yok, final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman?

Güller ve Günahlar'ın final yaptığına ilişkin de herhangi bir resmi karar duyurulmadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon sektöründe yaşanan reklam gelirleri sorununun bazı dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesinde etkili olduğu belirtildi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünün 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin normal yayın düzenine gelecek hafta dönmesi öngörülürken yeni bölüm tarihi henüz kanal tarafından ayrıca doğrulanmadı.

Güller ve Günahlar neden yok, final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin 31 Ekim tarihli yayın akışında saat 18.30'da Kanal D Haber Hafta Sonu, 20.00'de Güller ve Günahlar tekrar bölümü, 23.15'te ise Daha 17 yer alıyor. Yeni bölümün yayınlanacağı tarihe ilişkin kesin bilgiler kanalın ilerleyen günlerde yayımlayacağı program ve bölüm tanıtımlarıyla netleşecek.

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