Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Başkalarının Hayatı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Ekim TV yayın akışı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Başkalarının Hayatı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Ekim TV yayın akışı
Başlık ResmiBaşkalarının Hayatı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 1 Kasım TV yayın akışı

Başkalarının Hayatı yeni bölümü ekrana gelmedi. Dizinin 31 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanması beklenen 6. bölümü Star TV'nin yayın programından çıkarıldı. Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü için yayın değişikliğine gidildi. Peki, Başkalarının Hayatı neden yok, final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Başkalarının Hayatı, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Star TV'nin yayın akışında saat 20.00'de dizinin tekrar bölümüne yer verildi. İzleyiciler dizinin yeni bölümünün neden ekrana gelmediğini ve final iddialarını araştırıyor.

BAŞKALARININ HAYATI NEDEN YOK?

Başkalarının Hayatı dizisinin 31 Ekim Cumartesi günü yayınlanması beklenen 6. bölümü ertelendi. Star TV'nin resmi yayın akışına göre dizinin yeni bölümü yerine saat 20.00'de tekrar bölümü ekrana gelecek. Televizyon sektöründe yaşanan reklam gelirleri sorunu nedeniyle birçok dizinin yayın programında değişiklik yapıldığı belirtiliyor.

Son günlerde NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV'de Sevdiğim Sensin, Show TV'de Muhtemel Aşk ve Kanal D'de Güller ve Günahlar gibi dizilerin yeni bölümleri de ertelendi.

Başkalarının Hayatı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 1 Kasım TV yayın akışı
Başlık ResmiBaşkalarının Hayatı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 1 Kasım TV yayın akışı

BAŞKALARININ HAYATI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başkalarının Hayatı dizisinin 6. bölümünün 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Bir haftalık ertelemenin ardından dizinin normal yayın düzenine dönmesi planlanıyor. Ancak yayın tarihinde değişiklik yapılabileceğinden kanalın güncel programının takip edilmesi gerekiyor.

Star TV'nin 31 Ekim yayın akışında saat 19.00'da Star Haber, 20.00'de Başkalarının Hayatı tekrar bölümü ve 22.45'te Tuzlu Kahve yer alıyor. Dizinin yeni bölümüne ilişkin kesin yayın bilgileri, kanalın ilerleyen günlerde paylaşacağı yayın akışı ve tanıtımlarla netleşecek.

İLGİLİ HABERLER
Güller ve Günahlar neden yok, final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman?
HABERLER
Güller ve Günahlar neden yok, final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman?
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.