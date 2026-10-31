Başkalarının Hayatı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 31 Ekim TV yayın akışı

Başkalarının Hayatı yeni bölümü ekrana gelmedi. Dizinin 31 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanması beklenen 6. bölümü Star TV'nin yayın programından çıkarıldı. Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü için yayın değişikliğine gidildi. Peki, Başkalarının Hayatı neden yok, final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman?

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Başkalarının Hayatı, 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Star TV'nin yayın akışında saat 20.00'de dizinin tekrar bölümüne yer verildi. İzleyiciler dizinin yeni bölümünün neden ekrana gelmediğini ve final iddialarını araştırıyor.

BAŞKALARININ HAYATI NEDEN YOK?

Başkalarının Hayatı dizisinin 31 Ekim Cumartesi günü yayınlanması beklenen 6. bölümü ertelendi. Star TV'nin resmi yayın akışına göre dizinin yeni bölümü yerine saat 20.00'de tekrar bölümü ekrana gelecek. Televizyon sektöründe yaşanan reklam gelirleri sorunu nedeniyle birçok dizinin yayın programında değişiklik yapıldığı belirtiliyor.

Son günlerde NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV'de Sevdiğim Sensin, Show TV'de Muhtemel Aşk ve Kanal D'de Güller ve Günahlar gibi dizilerin yeni bölümleri de ertelendi.

Başkalarının Hayatı neden yok, yeni bölüm ne zaman? 1 Kasım TV yayın akışı

BAŞKALARININ HAYATI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başkalarının Hayatı dizisinin 6. bölümünün 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Bir haftalık ertelemenin ardından dizinin normal yayın düzenine dönmesi planlanıyor. Ancak yayın tarihinde değişiklik yapılabileceğinden kanalın güncel programının takip edilmesi gerekiyor.

Star TV'nin 31 Ekim yayın akışında saat 19.00'da Star Haber, 20.00'de Başkalarının Hayatı tekrar bölümü ve 22.45'te Tuzlu Kahve yer alıyor. Dizinin yeni bölümüne ilişkin kesin yayın bilgileri, kanalın ilerleyen günlerde paylaşacağı yayın akışı ve tanıtımlarla netleşecek.

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