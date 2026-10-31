Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı izleme belli oldu. Karşılaşma Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Chobani Stadı'nda oynanacak. Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

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Fenerbahçe, 31 Ekim Cumartesi akşamı Göztepe'yi konuk ediyor. Süper Lig'de 16 puanla beşinci sırada bulunan sarı lacivertli ekip, derbi mağlubiyetinin ardından galibiyet hedefliyor. Göztepe ise 12 puanla çıktığı deplasmanda puan kazanmak istiyor. İki takımın karşılaşması öncesinde yayın saati ve canlı izleme bilgileri netleşti.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Göztepe maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki mücadeleye Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal üstlenecek. Fenerbahçe'de Dirk Kuyt teknik sorumlu olarak ilk maçına çıkarken, Göztepe geçen sezon iki karşılaşmada da berabere kaldığı rakibi karşısında deplasman galibiyeti arayacak.

Fenerbahçe-Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fenerbahçe maçı yayın bilgileri

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması, beIN SPORTS 1 kanalının bulunduğu Digiturk paketleri üzerinden izlenebilecek. Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki müsabaka şifresiz yayınlanmayacak. Canlı yayın beIN Sports 1 üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe, Göztepe karşısında Galatasaray derbisinin ardından aldığı mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake ile PFDK tarafından 3 maç men cezası verilen Archie Brown forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Furkan Bayır ve Ogün Bayrak sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe-Göztepe maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Fenerbahçe maçı yayın bilgileri

İki takım, Süper Lig tarihinde 61. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 60 maçın 27'sini Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazanırken 24 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 91 gol atarken Göztepe 45 gol kaydetti. Geçen sezon iki takım arasındaki son mücadele 1-1 sona ermişti.

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