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Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?

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Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?
Başlık ResmiKasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir

Süper Lig'de heyecan 10. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Ligde geride kalan haftalarda istediği istikrarı yakalamakta zorlanan siyah-beyazlılar, deplasmandan üç puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Ev sahibi Kasımpaşa ise sezonun ilk bölümünde topladığı puanlarla üst sıralara tutunmayı başardı. Peki, Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir? İşte yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda galibiyet ararken ev sahibi Kasımpaşa ise taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki, Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?
Başlık ResmiKasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler beIN SPORTS kanalından şifreli olarak izleyebilecek.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?
Başlık ResmiKasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede ilk düdük saat 19.00'da çalacak.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?
Başlık ResmiKasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Mücadelenin VAR hakemi Christian-Petru Ciochirca olarak belirlendi. AVAR görevini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?
Başlık ResmiKasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın şifresiz nerede izlenir?

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: Gianniotis, Arous, Ilie, Winc, Ayberk, Kerem, Baldursson, Mendes, Ali Yavuz, Rak Sakyi, Benedyczak

BEŞİKTAŞ: Nübel, Emirhan, Agbadou, Murillo, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic

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