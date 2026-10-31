Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, 200 bin TL'lik ödülü garantileyerek yarışmaya damga vurdu. Yarım kalan öğretmenlik hayalini ve hayat öyküsünü paylaşan Gülfidan Teyze, kazandığı parayla Umre'ye gitmek istediğini açıklayarak izleyenlerin gönlünü kazandı.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Ardahan'dan katılan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, hem yarışmadaki performansı hem de hayat hikâyesiyle dikkat çekti.

200 bin TL'lik ödülü garantileyen Coşkun, bir sonraki soruda risk almak yerine yarışmadan çekilmeyi tercih etti.

71 yaşındaki Gülfidan Teyze Milyoner'e damgasını vurdu! "Umre param çıktı"

YARIM KALAN ÖĞRETMENLİK HAYALİNİ ANLATTI

Yarışmanın başında kendisini tanıtan Coşkun, evli ve üç çocuk annesi olduğunu, dört torununun bulunduğunu anlattı. Geçmişte çiftçilik yaptığını belirten 71 yaşındaki yarışmacı, bugün küçük bahçesiyle ilgilendiğini söyledi.

71 yaşındaki Gülfidan Teyze Milyoner'e damgasını vurdu! "Umre param çıktı"

İlkokul yıllarında başarılı bir öğrenci olduğunu ve öğretmen okulunu kazandığını anlatan Coşkun, amcasının "Kız kısmı okumaz" diyerek eğitimine devam etmesine izin vermediğini söyledi.

71 yaşındaki Gülfidan Teyze Milyoner'e damgasını vurdu! "Umre param çıktı"

İçinde ukde kalan öğretmenlik hayalini anlatan Gülfidan Teyze, yarışmaya katılmanın da uzun zamandır istediği bir şey olduğunu belirtti.

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71 yaşındaki Gülfidan Teyze Milyoner'e damgasını vurdu! "Umre param çıktı"

200 BİN TL'LİK ÖDÜLLE UMRE HAYALİNE KAVUŞACAK

Yarışmaya katılması için torununun kendisini teşvik ettiğini söyleyen Coşkun, programda elde ettiği ödülle yıllardır kurduğu hayaline bir adım daha yaklaştı.

71 yaşındaki Gülfidan Teyze Milyoner'e damgasını vurdu! "Umre param çıktı"

200 bin TL'lik ödülü alarak yarışmadan ayrılan 71 yaşındaki Gülfidan Teyze, parayı Umre yolculuğu için kullanacağını belirterek "Umre param çıktı" dedi.

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