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Yaşam

Kırkpınar'ın başpehlivanı Kadir Birlik hayatını kaybetti

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Kırkpınar'ın başpehlivanı Kadir Birlik hayatını kaybetti
Başlık ResmiKırkpınar'ın başpehlivanı Kadir Birlik hayatını kaybetti

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanınmış başpehlivanlarından Kadir Birlik, Kocaeli'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bahçesindeki otomobilinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan Gürlek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşandı. Evinden ayrılarak kendisine ait bahçeye giden Kadir Birlik'ten bir süre haber alamayan yakınları, kendisini aramaya başladı.

Bahçeye giden akrabaları, Birlik'i aracında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Birlik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırkpınar'ın başpehlivanı Kadir Birlik hayatını kaybetti
Başlık ResmiKırkpınar'ın başpehlivanı Kadir Birlik hayatını kaybetti
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"EFSANE BAŞPEHLİVAN..."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ni onuruna düzenlediğimiz, Kırkpınar'ın ve ata sporumuzun efsane başpehlivanlarından Kadir Birlik'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum. Dualı çayırlarda bıraktığı eşsiz miras ve örnek kişiliğiyle daima kalbimizde yaşayacak. Mekanı cennet olsun" dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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