Sosyal medya kullanımında çocuklara yönelik yeni dönem 1 Kasım 2026 itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle sosyal ağ platformlarına yaş doğrulama zorunluluğu getirildi. 1 Kasım sosyal medya yaş doğrulama nasıl yapılır, sosyal medya yasağı gerçek mi gibi sorular gündemde yerini bulurken sınırlamaya dair detaylar da merak konusu haline geldi.

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Sosyal medya yasağı gerçek mi, sosyal medya yaş doğrulama nasıl yapılır soruları birçok kişinin gündeminde. Sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren yaş doğrulama düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Çocukların dijital platformlarda karşılaşabileceği zararlı içeriklerin, çevrim içi istismar risklerinin ve aşırı kullanımın önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan yeni yönetmeliğe dair detaylar da merak ediliyor.

Sosyal medya kısıtlaması başladı! 1 Kasım sosyal medya yaş doğrulama nasıl yapılır, sosyal medya yasağı gerçek mi?

SOSYAL MEDYA YASAĞI GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada yaş sınırlaması uygulaması 1 Kasım 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını henüz doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bu yaş grubundaki kullanıcıların yeni hesap açma talepleri reddedilecek. Yaş doğrulaması sonucunda 15 yaşını doldurmadığı belirlenen mevcut hesaplar da kapatılacak.

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına girmemiş kullanıcılar ise sosyal medya platformlarını kullanmaya devam edebilecek. Bununla birlikte bu hesaplarda gizlilik, içerik güvenliği, mesajlaşma, reklam ve ebeveyn kontrolü gibi alanlarda özel kurallar uygulanacak.

Sosyal medya kısıtlaması başladı! 1 Kasım sosyal medya yaş doğrulama nasıl yapılır, sosyal medya yasağı gerçek mi?

SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMA NASIL YAPILIR?

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarında ilk kez hesap oluşturmak isteyen kullanıcılar için yaş doğrulaması zorunlu hale geldi. İşlem, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak dijital yaş doğrulama belirteci aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Yönetmelikte belirtilen sisteme göre kullanıcı, sosyal ağ platformunun yönlendirmesi üzerine e-Devlet Kapısı üzerinden yaş doğrulama işlemini gerçekleştirecek. Başvurunun ardından oluşturulan dijital belirteç ilgili sosyal medya platformuna iletilecek. Platform da bu belirteç üzerinden kullanıcının hangi yaş grubunda bulunduğunu kontrol edecek.

Sosyal medya kısıtlaması başladı! 1 Kasım sosyal medya yaş doğrulama nasıl yapılır, sosyal medya yasağı gerçek mi?

SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMA İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte mevcut sosyal medya hesaplarının durumu da merak konusu oldu. Mevcut kullanıcıların yaş doğrulama işlemlerini tamamlaması için 31 Mart 2027 tarihine kadar süre verildi.

Sosyal medya kısıtlaması başladı! 1 Kasım sosyal medya yaş doğrulama nasıl yapılır, sosyal medya yasağı gerçek mi?

SOSYAL MEDYA YASAĞI NELERİ KAPSIYOR?

Yeni yönetmelikle beraber 15-18 yaş grubuna ait hesaplar varsayılan olarak gizli olacak. Kullanıcıların takipçi ve takip ettikleri hesaplara ilişkin bilgiler, hesap sahibi dışındaki kişiler tarafından görüntülenemeyecek şekilde düzenlenecek.

Ayrıca 15-18 yaş grubundaki çocuk hesaplarında canlı yayın özelliğine yer verilemeyecek. Sosyal medya sağlayıcıları, bu kullanıcıların profillerini davranışlarına göre kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerinde de kullanamayacak.

Sosyal medya kısıtlaması başladı! 1 Kasım sosyal medya yaş doğrulama nasıl yapılır, sosyal medya yasağı gerçek mi?

Çocuk hesaplarının mesajlaşma özelliklerinde de sınırlamalar bulunacak. 15 yaşını doldurmuş çocuklara yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj gönderilebilecek. Mesajlaşma yoluyla istenmeyen iletişim kurulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çocuk hesaplarında görsel içeriklerin kullanıcı hareketlerine bağlı olarak veya kendiliğinden aralıksız biçimde gösterilmesini sağlayan sonsuz kaydırma, dokunma ve benzeri tasarım özelliklerine izin verilmeyecek.



Sosyal medya kısıtlaması başladı! 1 Kasım sosyal medya yaş doğrulama nasıl yapılır, sosyal medya yasağı gerçek mi?

ANNE BABALAR ÇOCUKLARININ SOSYAL MEDYA HESAPLARINI DENETLEYEBİLECEK Mİ?

Yeni yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcılarına ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu da getirildi. Böylece anne, baba veya yasal temsilciler, çocuklarının dijital platformlardaki faaliyetleri üzerinde daha fazla kontrol imkanına sahip olacak.

Platformların sunacağı kontrol sistemleriyle ebeveynler çocuklarının hesap ve gizlilik ayarlarını yönetebilecek. Bunun yanı sıra satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi işlemlerin ebeveyn iznine bağlanması ve harcama limitlerinin belirlenmesi mümkün olacak.

Ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanım sürelerini takip edebilmesi, bu süreleri sınırlandırabilmesi ve hesap özelliklerini kontrol edebilmesi de düzenlemenin önemli başlıklarından.

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