Siber Güvenlik Başkanlığı, sosyal medyada yaş doğrulama uygulamasına yönelik kullanıcıların dikkat etmesi gereken detayları bir kez daha açıkladı. 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamanın, kapsamı ve amacı vurgulanarak, doğrulamanın sadece belirtilen resmi kanallardan yapılması gerektiği ifade edildi. Vatandaşların, sahte web siteleri üzerinden yaş doğrulama bahsiyle ücret, kart bilgisi veya şifre talep eden şahıs ve hesaplara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, sosyal medyada yaş doğrulama uygulamasına dair merak edilenleri ve dikkat edilmesi gereken detayları paylaştı.

Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamanın, kapsamı ve amacı vurgulanarak, doğrulamanın sadece belirtilen resmi kanallardan yapılması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşların, sahte web siteleri üzerinden yaş doğrulama bahsiyle ücret, kart bilgisi veya şifre talep eden şahıs ve hesaplara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Sosyal medyada yaş doğrulama dönemi başlıyor: İşte dikkat edilmesi gereken detaylar

1 KASIM'DA YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Sosyal medyada yaş doğrulamasına dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve yaşlarına uygun hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik, 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmektedir.

Yeni düzenlemeyle birlikte 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişiminin önlenmesi, 15-18 yaş grubundaki çocukların ise yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun, daha güvenli bir dijital ortamda hizmet alması esas alınmıştır. Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılarına, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmetler sunma, yüksek gizlilik ve güvenlik standartları uygulama ve ebeveyn kontrol araçlarını kullanıma sunma yükümlülükleri getirilmiştir.

Sosyal medyada yaş doğrulama dönemi başlıyor: İşte dikkat edilmesi gereken detaylar

DOĞRULAMA İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Düzenleme kapsamında, sosyal ağ platformlarında yeni açılacak hesaplarda yaş doğrulaması zorunlu hâle gelirken, mevcut hesapların doğrulanması için 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır. Mevcut kullanıcılar, doğrulama işlemlerini bu süre içerisinde tamamlayabileceklerdir.

KİMLİK BİLGİLERİ SAKLI OLACAK

Yaş doğrulama işlemleri, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirteci aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu süreçte kullanıcıların kimlik ve kişisel bilgileri sosyal ağ platformlarıyla paylaşılmayacak, yalnızca ilgili yaş eşiklerinin sağlanıp sağlanmadığı bilgisi iletilecektir.

RESMİ KANALLARDAN YAPILMALI

Uygulamanın teknik işleyişine, kullanıcıların izleyeceği adımlara ve sosyal ağ platformlarının yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirmeler, Siber Güvenlik Başkanlığımızın resmî iletişim kanalları ve ilgili sosyal ağ platformları aracılığıyla aşamalı olarak paylaşılacaktır. Vatandaşlarımız, yapılacak duyuruları takip ederek işlemlerini belirlenen takvim içerisinde güvenle tamamlayabilecektir.

Yaş doğrulama işlemleri için yalnızca ⁠turkiye.gov.tr⁠ adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulaması kullanılmalıdır.

SAHTE SİTE VE DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Vatandaşlarımızın yaş doğrulama sürecine ilişkin yalnızca ilgili sosyal ağ platformlarının resmî uygulamaları üzerinden yapılan bildirimleri ve yetkili kurumların duyurularını esas almaları; farklı kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar veya kişiler aracılığıyla iletilen mesaj ve yönlendirmelere itibar etmemeleri, bu içeriklerde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamamaları, kişisel bilgilerinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

e-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları, kredi/banka kartı ve hesap bilgileri hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmamalıdır.

Telefonla arayarak, mesaj atarak ya da sahte web siteleri üzerinden yaş doğrulama bahsiyle ücret, kart bilgisi veya şifre talep eden şahıs ve hesaplara karşı son derece dikkatli olunmalıdır.

Ayrıca vatandaşlarımızın ziyaret ettikleri internet sitelerinin adreslerini ve bağlantıların güvenilirliğini dikkatle kontrol etmeleri; e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurlarını taklit ederek kullanıcıları yanıltmayı amaçlayan şüpheli internet sitelerini ve bağlantıları https://siberguvenlik.gov.tr/ihbar adresi üzerinden Başkanlığımıza bildirmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

Siber Güvenlik Başkanlığı olarak çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini güçlendiren bu yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

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