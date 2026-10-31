Batman'da gece yarısı evine yürüyen kadına kapkaç dehşeti! O anlar güvenlik kamerasında

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Batman'ın Kozluk ilçesi İpekyolu Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda, evine yaya olarak yürüyen H.B.A. isimli kadının arkasından yaklaşan bir şahıs, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. Mağdur kadının şikayeti üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki S.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kapkaç anında kendisine yardım ettiği belirlenen A.T.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kozluk Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKozluk

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