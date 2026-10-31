Üç nokta ile soru işaretinin bir arada kullanımı nasıl olmalıdır? Kim Milyoner Olmak İster'den 500 bin TL'lik soru

Üç nokta ile soru işaretinin bir arada kullanımı, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 500 bin TL değerindeki sorusunda izleyicilerin karşısına çıktı. Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu'nda yer alan noktalama kurallarına ilişkin soruda dört farklı seçenek sunuldu. Yarışmadaki sorunun doğru cevabı ve noktalama işaretlerinin kullanımına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 bin TL değerindeki soru, Türkçede noktalama işaretlerinin kullanımına odaklandı. Yarışmacıya yöneltilen soruda üç nokta ile soru işaretinin aynı ifadede nasıl yazılması gerektiği soruldu. A, B, C ve D seçeneklerinin yer aldığı sorunun yanıtı, TDK'nin Yazım Kılavuzu'ndaki kurallara dayanıyor.

ÜÇ NOKTA İLE SORU İŞARETİNİN BİR ARADA KULLANIMI NASIL OLMALIDIR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 bin TL değerindeki soruda, "Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'na göre, üç nokta ile soru işaretinin bir arada kullanımı nasıl olmalıdır?" ifadesi yer aldı.

Şıklar:

A) ..?

B) ...?

C) ?..

D) "Bir arada kullanılamaz"

Üç nokta ile soru işaretinin bir arada kullanımı nasıl olmalıdır? Kim Milyoner Olmak İsterden 500 bin TLlik soru

TDK Yazım Kılavuzu'na göre üç noktanın, tamamlanmamış cümlelerin sonunda veya sözün devamının okuyucunun hayal gücüne bırakıldığı durumlarda kullanılabiliyor. Ancak soru işaretiyle birlikte kullanıldığında nokta sayısı değişiyor. Önce soru işareti, ardından iki nokta getirilerek "?.." şeklinde kullanılır. Sorunun cevabı C şıkkı oldu.

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