Costa boşa çıktı! Trabzonspor'un transfer listesindeki isimden haber var

Costa boşa çıktı! Trabzonspor'un transfer listesindeki isimden haber var

- Güncelleme:
Orta sahasına takviye arayan Trabzonspor, bir süredir Güney Afrika ekibi Sundowns forması giyen Lucas Ribeiro Costa ile ilgileniyordu.

Kulübüyle 2028’e kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki orta saha Sundowns ile olan sözleşmesini, Katar Millî Takımı’na katılmasını engellemeye çalıştıkları gerekçesiyle feshetti. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon avro olan oyuncu boşa çıktı. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Costa, Trabzonspor’un teklifine de sıcak bakıyordu.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS 

Yönetim, oyuncunun özel durumunu da değerlendirip Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda girişimlerde bulunacak. Trabzonspor Kulübü, oyuncu ile anlaşması durumunda ilerleyen dönemde ceza almamak adına hukuki durumu araştıracak. Sol ayağını etkili kullanan ve 10 numarada görev yapan Costa geçen sezon 51 maçta forma giyerken 21 gol ve 14 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti. Costa, Güney Afrika Süper Ligi’nde de 16 golle zirvede bulunuyor.

