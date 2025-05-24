İzmir'de son dakika korkutan deprem! 3.2 ile sallandı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İzmir'de merkez üssü Menderes ilçesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 20:06'da yaşandığı bildirildi.
İzmir'de merkez üssü Menderes ilçesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem oldu.
Deprem saat 20:06'da yaşandı. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son verileri aktardı.
Sarsıntı yerin 4.6 kilometre derinliğine oluştu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru