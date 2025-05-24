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İzmir'de son dakika korkutan deprem! 3.2 ile sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;de son dakika korkutan deprem! 3.2 ile sallandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de merkez üssü Menderes ilçesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 20:06'da yaşandığı bildirildi.

İzmir'de merkez üssü Menderes ilçesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem oldu.

Deprem saat 20:06'da yaşandı. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son verileri aktardı. 

Sarsıntı yerin 4.6 kilometre derinliğine oluştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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