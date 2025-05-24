İzmir'de son dakika korkutan deprem! 3.2 ile sallandı

İzmir'de merkez üssü Menderes ilçesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin saat 20:06'da yaşandığı bildirildi.

İzmir'de merkez üssü Menderes ilçesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem oldu.

Deprem saat 20:06'da yaşandı. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son verileri aktardı.

Sarsıntı yerin 4.6 kilometre derinliğine oluştu.