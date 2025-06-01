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Şanlıurfa'da silahlı kavga: Kurşun yağmuruna tutuldu, feci şekilde can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da silahlı kavga: Kurşun yağmuruna tutuldu, feci şekilde can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi Dr. Fuat Kılıç Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kullanılan silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği G.Ö. (32) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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