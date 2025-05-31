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4 kuzen hayatını kaybetmişti! Şanlıurfa'daki arazi kavgasında 12 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan arazi anlaşmasında 4 kuzen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı.

28 Mayıs gecesi Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesinde meydana gelen olayda, Gaziantep'ten kısa süre önce köyüne dönen 24 yaşındaki Mehmet Bulut ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte, taraflar arasında silah, bıçak ve taşların kullanıldığı kavga yaşandı.

4 kuzen hayatını kaybetmişti! Şanlıurfa'daki arazi kavgasında 12 tutuklama - 1. Resim

4 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ 

Kavgada yaralanan Mehmet Bulut (24), Ali Bulut, Yılmaz Bulut ve İbrahim Bulut (27) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, M.B., B.B. ve Hüseyin Ş., Suruç ve Birecik Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

4 kuzen hayatını kaybetmişti! Şanlıurfa'daki arazi kavgasında 12 tutuklama - 2. Resim

12 TUTUKLAMA 

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 12'si sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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