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Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan çocuk 5. günde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa&#039;da sulama kanalında kaybolan çocuk 5. günde ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk arama çalışmalarının 5. gününde ölü olarak bulundu. Talihsiz çocuk suya girdiği yerin 2 kilometre ötesinde fark edildi.

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi’nde yaşandı. Sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan çocuk 5. günde ölü bulundu - 1. Resim

2 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

Ekipler, Ali’nin akıntıya kapıldığı yerin 2 kilometre ilerisinde bulunan DSİ Harran İşletme Mühendisliği su kapaklarına sıkışmış halde buldu. 5 gün sonra bulunan Ali’nin cesedi, kanal dışına çıkarılarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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