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Tekne keyifleri facia ile son buldu! 5 kişi kurtarıldı ama Emirhan kayıp...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekne keyifleri facia ile son buldu! 5 kişi kurtarıldı ama Emirhan kayıp...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirmek için göle açılan bir genç, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek suya düştü. Genç adamdan bir daha haber alınamadı. Teknede bulunan biri çocuk 5 kişi kurtarılırken, gölde başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Gürbüz (24), biri çocuk toplam 5 kişiyle birlikte tekneyle göle açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Gürbüz, tekneden suya düştü. Bu sırada tekne rüzgarla birlikte gölde sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan kişiler durumu hemen polise bildirdi.

Tekne keyifleri facia ile son buldu! 5 kişi kurtarıldı ama Emirhan kayıp... - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknedeki 5 kişiyi kurtardı. Ancak Emirhan Gürbüz'e ulaşılamadı.
Kurbağa adamlar gölde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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