Konya'da kayıp öğretmen 100 metrelik uçurumda ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Mayıs 2025 23:53 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 00:05 - Güncelleme:

Konya’nın Akşehir ilçesinde kayıp olan öğretmen Onur Uçkun, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin dron destekli çalışmaları sonucu uçurumda bulunan aracında ölü olarak bulundu. Yaklaşık 100 metre yüksekten iplerle indirilen ekipler, Uçkun’un cansız bedenini bulup hastane morguna teslim etti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan öğretmen, uçurumda hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Yakınları dün akşam üzeri 35 yaşındaki Onur Uçkun için kayıp ihbarında bulundu. Konya AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ekipleri de katıldı. İlgili Haber 10 yıl önceki kayıp, çocuk cinayetini ortaya çıkardı! Müge Anlı'da dehşet anları: Engelli çocuğu... UÇURUMDA CESEDİ BULUNDU AFAD'ın yönlendirmesiyle dron destekli yapılan aramada, Cankurtaran Yarma mevkisinde bir uçurumda 42 BLM 26 plakalı beyaz otomobil tespit edildi. Yaren Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 100 metre yükseklikten iplerle iniş yaptı. Uçurumda bulunan Uçkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri Uçkun'un cansız bedenini bulunduğu yerden yukarı çıkararak, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. İlgili Haber Kayıp Mehmet Emin Kara'nın feci sonu! Boş arazide toprağa gömmüşler

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir