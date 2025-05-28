Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Konya'da kayıp öğretmen 100 metrelik uçurumda ölü bulundu

Konya'da kayıp öğretmen 100 metrelik uçurumda ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Konya&#039;da kayıp öğretmen 100 metrelik uçurumda ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya’nın Akşehir ilçesinde kayıp olan öğretmen Onur Uçkun, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin dron destekli çalışmaları sonucu uçurumda bulunan aracında ölü olarak bulundu. Yaklaşık 100 metre yüksekten iplerle indirilen ekipler, Uçkun’un cansız bedenini bulup hastane morguna teslim etti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan öğretmen, uçurumda hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Yakınları dün akşam üzeri 35 yaşındaki Onur Uçkun için kayıp ihbarında bulundu. Konya AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ekipleri de katıldı.

UÇURUMDA CESEDİ BULUNDU

AFAD'ın yönlendirmesiyle dron destekli yapılan aramada, Cankurtaran Yarma mevkisinde bir uçurumda 42 BLM 26 plakalı beyaz otomobil tespit edildi. Yaren Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 100 metre yükseklikten iplerle iniş yaptı. Uçurumda bulunan Uçkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri Uçkun'un cansız bedenini bulunduğu yerden yukarı çıkararak, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Chelsea UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akrabalar birbirine kurşun yağdırdı: Şanlıurfa'da arazi kavgasında çok sayıda ölü ve yaralı var! - 3. SayfaArazi kavgasında çok sayıda ölü ve yaralı varİzmir'de cinayet! Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü - 3. Sayfaİzmir'de cinayet! Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdüKayseri'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfa2 otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı!Çankırı'da feci kaza! Otomobil takla attı, ölü ve yaralılar var - 3. SayfaÇankırı'da feci kaza! Otomobil takla attı, ölü ve yaralılar varDüğmeye basıldı: Sosyal medya dolandırıcılarına ağır darbe! - 3. SayfaDüğmeye basıldı: Sosyal medya dolandırıcılarına ağır darbe!Malatya'da acı olay! Yıldırım düştü, çoban can verdi - 3. SayfaMalatya'da acı olay! Yıldırım düştü, çoban can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...