10 yıl önceki kayıp, çocuk cinayetini ortaya çıkardı! Müge Anlı'da dehşet anları: Engelli çocuğu...

Isparta'da 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybıyla ilgili cinayet itirafı geldi. Baş şüpheli Bayram Akçay'ın kayınbiraderi Hüseyin Çavdar, 8 yaşındaki engelli üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

Isparta'da 10 yıl önce sırra kadem basan Mehmet Çetin'in kaybı korkunç bir cinayeti gün yüzüne çıkardı. Çetin'in o dönem yakın arkadaşı olan Bayram Akçay canlı yayında şüphelerin odağı haline gelmişti.

Müge Anlı'nın programına katılan Akçay, Mehmet'in cinsiyet değiştirip Antalya'ya kaçtığını iddia etmişti. Ancak Bayram'ın Mehmet'in eşi ile telefon görüşmelerinin ortaya çıkması spekülasyonlara neden oldu.

Her iki taraftan da hiçbir itiraf gelmezken, savcılık harekete geçti. Canlı yayında Mehmet'in eşi Derya ve arkadaşı Bayram gözaltına alındı.

KAYIP KORKUNÇ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Kayıp dosyasında ismi geçen bir diğer kişi ise Bayram'ın kayınbiraderi Hüseyin Çavdar'dı. Hüseyin ile ilgili yıllar önceki çocuk ölümüyle ilgili skandal iddialar ortaya atıldı.

İddialara göre Hüseyin, 8 yaşındaki engelli üvey çocuğunun ölümünde şüpheli olarak anılıyordu.

Hüseyin'in eşi Fatma, yıllar önce karakola giderek, eski evliliğinden olan 8 yaşındaki Arda'nın, Hüseyin tarafından boğularak öldürüldüğünü iddia etmişti. Ancak Fatma, bu şikayetini ertesi gün geri çekmişti.

Savcılık bu konuyla ilgili de soruşturma başlattı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla, polis ekipleri Hüseyin ve Fatma'yı da gözaltına aldı.

BU NASIL VAHŞET!

Müge Anlı, bugünkü programında Hüseyin'in cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.

Yayına bağlanan Hülya isimli kişi, "Hüseyin çocuğun sesinden rahatsız olmuş. Çocuk engelliymiş. Çocuğun bezini ağzına genzine kadar tıkamış. Üzerine yastık yorgan yığmış. Sabah Fatma çocuğu o halde görmüş. Çocuğun üstünden her şeyi almış ama çocuk orada vefat etmiş. Otopsi yapılmamış" demişti. Bu iddialar doğru çıktı.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA UYUDU!

Olay günü evde 3 kişi daha olduğunu söyleyen Hüseyin Çavdar ifadesinde "Çıkardığı seslerden rahatsız oldum öldürdüm" dedi. Üvey baba Hüseyin 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Isparta Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan Hüseyin'in çocuğun üstüne yorganları koyduğu ve daha sonra uyuduğu ortaya çıktı. Hüseyin Çavdar, ifadesinde eşi Fatma'nın çığlığı ile uyandığını belirtti.