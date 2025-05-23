Apartmanda yapmadığı kalmad!: Soğan bıraktı, yağ döktü...Terör estiren Ayşe Teyze: Gelin cinleri alın

Ankara'da apartmana yağ döken, her köşeye soğan bırakan Ayşe Teyze, komşularını bıktırdı. Komşular kadından şikayetçi olurken Ayşe Teyze'nin savunması 'yok artık' dedirtti: Bu cinleri alın. Devlet gelsin. Yardıma ihtiyacım var.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir apartmanda yaşandı. Ayşe Teyze, apartmana yağ dökünce 3 komşusu yere düşüp yaralandı. Komşular apartmanı kirlettiği ve huzursuzluk verdiği için yaşlı kadından şikayetçi olurken kadın hakkında 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildi.

SHOW Haber'in haberine göre, Ayşe teyzenin evi senelerdir harap halde. Evin her köşesinde yağ ve yumurtaların olduğu görülürken yaşlı kadın evinin temizlenmesi talebinde bulundu.

CİN GELMESİN DİYE...

Ayşe teyze iddiaya göre evine cinlerin girdiğini söylüyor ve evin her köşesine onlar gelmesin diye soğan bırakıyor.

Ayşe teyze apartmanı kendisinin bu hale getirdiğini kabul etmeyince komşular da delil toplamak amaçlı apartmanın her katına güvenlik kamerası yerleştirdi.

KUR'AN-I KERİM YAKMIŞ

Ayşe teyzenin bir komşusu, "Kur'an yakılır mı ya? Kur'an yakıyor buraya atıyor. Hepimizi patlatacak. 14 senedir bu kadını çekiyoruz. 14 senedir bıçakla da kovalıyor. Bu kadının evinin içine girdiniz. Her şeyi gördünüz. Yani benim size anlatmama yahut da başkasını anlatmasına gerek yok. Temizleyenlere küfür ediyorlar. Tekrardan şikayetçi olacağız. İnşallah gerçekten yetkililer duyar bizi" dedi.

"CİNLERİ ALIN"

Komşular Ayşe teyzeden şikayetçi ama yaşlı kadın bir yandan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Ona uzanacak bir yardım eli bekliyor. Ayşe teyze, "Duvarlara bu pislikleri onlar sürdürüyor. Ben dökmedin, onlar döküyor. Bu cinleri alın. Devlet gelsin. Yardıma ihtiyacım var." dedi.