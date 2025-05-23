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Ankara'da taksi ücretlerine zam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara&#039;da taksi ücretlerine zam
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da taksi indi-bindi ücreti 130 lira oldu. Açılış ücreti ise 35 liradan 45 liraya yükseldi.

Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı.

Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.

Yeni tarife 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

En son zam 28 Ağustos 2024’te yapılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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