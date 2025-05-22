Ankara'da faciaya ramak kala: Kontrolden çıkan otomobil markete daldı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, cadde üzerindeki markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, markette maddi hasar oluştu.
Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil cadde üzerindeki markete daldı.
Kaza, Sincan Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir markete daldı.
Olaya gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, mağazada hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir