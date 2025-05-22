Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara'da faciaya ramak kala: Kontrolden çıkan otomobil markete daldı

Ankara'da faciaya ramak kala: Kontrolden çıkan otomobil markete daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da faciaya ramak kala: Kontrolden çıkan otomobil markete daldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, cadde üzerindeki markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, markette maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil cadde üzerindeki markete daldı.

Kaza, Sincan Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir markete daldı. 

Olaya gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, mağazada hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Demir Ege Tıknaz Avrupa devlerini peşine taktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da acı haber! 14 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş - 3. SayfaAnkara'da acı haber! 14 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuşİstanbul acı olay: Yaşlı kadın yangında can verdi - 3. SayfaAcı olay: Yanan evden cesedi çıkarıldıİş makinası şarampole devrildi, operatör son anda atlayarak kurtuldu - 3. Sayfaİş makinası şarampole devrildi, operatör son anda atlayarak kurtulduİstanbul'da okul bahçesinde bıçaklı dehşet: Saldırgan da yaralanan da liseli! - 3. SayfaOkul bahçesinde bıçaklı dehşet!SIM kart çetenin sonu oldu! Milyonlarca liralık vurgun yapan şebeke böyle çökertildi - 3. SayfaMilyonlarca liralık vurgun yapan şebeke böyle çökertildiUyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren baba hakkında karar verildi - 3. SayfaUyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren baba hakkında karar
Sonraki Haber Yükleniyor...