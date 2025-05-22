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Ankara'da acı haber! 14 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da acı haber! 14 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da 14 yaşındaki bir kız çocuğu evinde silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Çocuğun ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kaza ya da intihar olduğu ifade edildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğu S.Y. evinde bulunan ruhsatsız silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Durumu fark eden aile fertlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda, kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiği değerlendirildi.

Kız çocuğunun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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