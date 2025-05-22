Ankara'da acı haber! 14 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2025 22:23 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 22:39 - Güncelleme:

Ankara’da 14 yaşındaki bir kız çocuğu evinde silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Çocuğun ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kaza ya da intihar olduğu ifade edildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğu S.Y. evinde bulunan ruhsatsız silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İlgili Haber Hem yağacak hem yakacak! Meteoroloji'den çifte uyarı, göz gözü görmeyecek Durumu fark eden aile fertlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda, kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiği değerlendirildi. İlgili Haber Savaş uçakları havalandı! Lübnan'ın güneyine bomba yağıyor Kız çocuğunun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe