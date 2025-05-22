Ankara'da deprem mi oldu? Ege depremi sonrası sarsıntılar endişe verdi!

22 Mayıs 2025 sabah saatlerinde hem Ege Denizi açıklarında hem de İç Anadolu’da kaydedilen sarsıntılar, vatandaşları tedirgin etti. Günün erken saatlerinde meydana gelen depremler sonrası sosyal medyada birçok kişi sarsıntı hissettiğini belirtirken, resmi kurumlardan açıklamalar gecikmedi. Ankara'da deprem mi oldu, bugün deprem oldu mu merak ediliyor.

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

22 Mayıs 2025 sabah saatlerinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde küçük çaplı bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.19'da Tuz Gölü çevresinde, yerin 7.03 kilometre derinliğinde 1.2 büyüklüğünde bir mikro deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Akın Mahallesi'ne yaklaşık 4 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Sarsıntı hissedilir boyutta olmasa da bölgedeki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar tarafından merakla takip edildi. Ankara genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

EGE DEPREMİ PANİĞE YOL AÇTI

Aynı sabah saatlerinde Ege Denizi açıklarında yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem ise daha geniş bir alanda hissedildi ve tedirginliğe yol açtı. Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre uzaklıkta kaydedilen deprem, yerin 17.7 kilometre altında gerçekleşti.

İzmir ve çevre illerde şiddetli hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana dek herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini belirterek, ekiplerin sahada tarama çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.1 olarak ölçerken, derinliğini 25.3 kilometre olarak duyurdu.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

22 Mayıs Perşembe sabahı Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan depremler, "Bugün deprem mi oldu?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Sabahın erken saatlerinde Ege Denizi'nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki sarsıntı birçok şehirde hissedilirken, hemen ardından Ankara Şereflikoçhisar merkezli 1.2 büyüklüğünde küçük çaplı bir deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nin kaydettiği son depremler:

10:06:21 - GİRİT ADASI (AKDENİZ) - 3.1 ML

09:53:11 - EGE DENİZİ - 3.5 ML (3.3 Mw)

09:31:52 - EGE DENİZİ - 3.4 ML

09:06:00 - EGE DENİZİ - 2.7 ML

08:49:31 - GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ) - 1.3 ML

08:46:44 - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - 1.5 ML

08:14:48 - EGE DENİZİ - 2.5 ML

07:35:57 - EGE DENİZİ - 2.9 ML

07:32:11 - EGE DENİZİ - 2.8 ML

07:30:29 - KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) - 1.5 ML

07:27:48 - EGE DENİZİ - 3.0 ML

07:19:39 - AKIN-ŞEREFLİKOÇHİSAR (ANKARA) - 1.4 ML

07:19:27 - EGE DENİZİ - 3.4 ML (3.3 Mw)

06:59:51 - YENİLER-SİMAV (KÜTAHYA) - 1.8 ML

06:38:36 - EGE DENİZİ - 2.4 ML

06:38:01 - ÇETMİ-GÜMÜŞHACIKÖY (AMASYA) - 3.1 ML (3.0 Mw)

06:34:24 - EGE DENİZİ - 2.9 ML

06:19:35 - EGE DENİZİ - 6.1 ML (6.0 Mw)

05:57:28 - YENİLER-SİMAV (KÜTAHYA) - 2.1 ML

05:57:11 - TAŞMIŞ-PÜTÜRGE (MALATYA) - 1.6 ML

05:09:24 - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - 1.6 ML

05:02:31 - NAİMLER-NURDAĞI (GAZİANTEP) - 1.7 ML

04:54:02 - KÖYÜNOBA-SİMAV (KÜTAHYA) - 1.3 ML

04:38:44 - MARMARA DENİZİ - 1.7 ML

04:09:35 - KÜÇÜKDAĞDERE-SINDIRGI (BALIKESİR) - 2.4 ML

03:52:19 - DÜRMEPINAR-GÜRÜN (SİVAS) - 1.6 ML

03:43:48 - MİDİLLİ ADASI GÜNEYİ (EGE DENİZİ) - 1.6 ML

03:35:21 - YAYLIMLI-AKÇADAĞ (MALATYA) - 2.2 ML

03:29:30 - DÜRMEPINAR-GÜRÜN (SİVAS) - 1.5 ML

03:21:35 - GÖKOVA KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) - 1.2 ML

02:46:56 - GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) - 1.8 ML

02:19:52 - KUŞADASI (AYDIN) - 1.4 ML

02:12:27 - EDREMİT KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) - 1.8 ML

02:10:35 - YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) - 1.6 ML

02:01:26 - ÇALIŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) - 1.4 ML

01:10:39 - ALANGÜLLÜ-GERMENCİK (AYDIN) - 2.2 ML

00:01:58 - İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) - 1.7 ML

00:00:03 - DOĞANLAR-AKÇADAĞ (MALATYA) - 1.6 ML