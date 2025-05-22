Ege denizinde 6.1 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem nerede oldu?

Ege Denizi’nde bu sabah saatlerinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika deprem haberlerine göre sarsıntı İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da hissedildi. Kandilli Rasathanesi sarsıntıya ilişkin verileri açıkladı.

Ege Denizi’nde bu sabah saat 06.19 sularında 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da hissedilen sarsıntı, yerin 17.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Vatandaşlar sabah erken saatlerde uyanırken birçok Android kullanıcısına deprem mesajı gönderildi.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Ege Denizi’nde 22 Mayıs Perşembe sabahı meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları endişeye sürükledi. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da hissedilen sarsıntıda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı açıklandı.

SON DAKİKA DEPREM

Ege Denizi’nde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre 22 Mayıs Perşembe sabahı Ege’de hissedilen 6.1 şiddetindeki deprem yerin 17.7 km derinliğinde gerçekleşti.

EGE’DE DEPREM Mİ OLDU?

Yunanistan Girit Adası açıklarında 6.1 büyüklüğündeki deprem, Ege Denizi çevresinde de hissedildi. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’da meydana gelen sarsıntı, Türkiye dahil 10 ülkede hissedildi.

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

Yunanistan’da yaşanan 6.1 şiddetindeki deprem Antalya’dan da hissedildi. Bu sabah vatandaşlar sarsıntı ile uyanırken Android kullanıcıların telefonlarına deprem uyarı mesajı gönderildi.

DEPREM İZMİR SON DAKİKA

6.1 şiddetindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

SON DEPREMLER

Simav (Kütahya)

Zaman: 2025-05-22 06:59:50

Büyüklük: ML 1.7

Derinlik: 7.05 km

Gümüşhacıköy (Amasya)

Zaman: 2025-05-22 06:38:01

Büyüklük: ML 3.0

Derinlik: 7.0 km

Ege Denizi

Zaman: 2025-05-22 06:19:36

Büyüklük: MW 6.1

Derinlik: 17.7 km

Pütürge (Malatya)

Zaman: 2025-05-22 05:57:13

Büyüklük: ML 1.6

Derinlik: 11.67 km

Çelikhan (Adıyaman)

Zaman: 2025-05-22 05:26:42

Büyüklük: ML 0.9

Derinlik: 6.93 km

Simav (Kütahya)

Zaman: 2025-05-22 05:09:25

Büyüklük: ML 1.4

Derinlik: 7.0 km

Nurdağı (Gaziantep)

Zaman: 2025-05-22 05:02:32

Büyüklük: ML 2.0

Derinlik: 7.0 km

Simav (Kütahya)

Zaman: 2025-05-22 04:54:02

Büyüklük: ML 1.3

Derinlik: 6.39 km

Marmara Denizi – [22.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Zaman: 2025-05-22 04:38:45

Büyüklük: ML 1.6

Derinlik: 9.52 km

Sincik (Adıyaman)

Zaman: 2025-05-22 04:34:01

Büyüklük: ML 0.9

Derinlik: 11.31 km

Sındırgı (Balıkesir)

Zaman: 2025-05-22 04:09:34

Büyüklük: ML 2.3

Derinlik: 12.44 km

Gürün (Sivas)

Zaman: 2025-05-22 03:52:20

Büyüklük: ML 1.5

Derinlik: 9.74 km

Ege Denizi – [43.34 km] Karaburun (İzmir)

Zaman: 2025-05-22 03:43:49

Büyüklük: ML 1.4

Derinlik: 7.66 km