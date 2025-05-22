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AFAD duyurdu, Ege'de 6 büyüklüğünde deprem oldu! Çevre iller de sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AFAD duyurdu, Ege&#039;de 6 büyüklüğünde deprem oldu! Çevre iller de sallandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Ege Denizi'nde 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kuvvetli sarsıntı birçok ilde hissedildi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı.

Son deprem Ege'de kaydedildi. AFAD şiddetli sarsıntının ardından ilk verileri paylaştı. Deprem birçok ilde hissedildi, işte son durum.

EGE'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

AFAD'ın internet sitesi üzerinden paylaştığı bilgilere göre; Ege Denizi'nde saat 06.19'da 6.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü 35.80528 kuzey enlemi ve 25.95361 doğu boylamı olarak kaydedildi. Yerin 17.7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı başta Muğla, Antalya, Alanya ve Marmaris olmak üzere birçok yerde hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

Elazığ'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri duyurdu - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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