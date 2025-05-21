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Tunceli'de gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tunceli&#039;de gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tunceli'den son dakika bir deprem haberi geldi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tunceli'den gece yarısı korkutan bir deprem haberi geldi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 23.33'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Nazımiye ilçesi olan 3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Tunceli'de gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler - 1. Resim

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, AFAD'ın 3.3 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 3.2 olarak rapor etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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