Tunceli'de gece yarısı korkutan deprem! İşte ilk veriler

Tunceli'den son dakika bir deprem haberi geldi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tunceli'den gece yarısı korkutan bir deprem haberi geldi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 23.33'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Nazımiye ilçesi olan 3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, AFAD'ın 3.3 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 3.2 olarak rapor etti.