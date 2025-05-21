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İstanbul yine sallandı! Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem daha büyük depremin habercisi mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul yine sallandı! Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem daha büyük depremin habercisi mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi’nde dün gece meydana gelen 4.0 şiddetindeki deprem vatandaşları endişeye sürükledi. Şehrin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntının daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığı akıllarda soru işareti bırakırken Prof. Dr. Naci Görür’den kritik açıklama geldi.

İstanbul’da dün gece hissedilen 4.0 büyüklüğündeki sarsıntı, şehri deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi açıklarında, Büyükçekmece açıklarında meydana gelen sarsıntının yerin 23.63 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

İstanbul yine sallandı! Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem daha büyük depremin habercisi mi? - 1. Resim

MARMARA DENİZİ’NDE MEYDANA GELEN DEPREM DAHA BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

İstanbul’da dün gece meydana gelen depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının “Kumburgaz Fayı” üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Silivri-Büyükçekmece arasında 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu, kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleşti. 23 Nisan’dan bu yana bu fay hattı üzerinde küçük stres değişimleri gözlemleniyor” dedi.

İstanbul yine sallandı! Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem daha büyük depremin habercisi mi? - 2. Resim

İSTANBUL’DA DAHA BÜYÜK BİR DEPREM MEYDANA GELİR Mİ?

Kumburgaz fayına vurgu yapan Naci görür, "Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.

Büyük İstanbul depreminde dikkat çeken faylardan biri olan Kumburgaz fayı için Görür’ün değerlendirmesi, bu hattaki hareketliliğin giderek arttığına işaret ettiği şeklinde yorumlandı.

İstanbul yine sallandı! Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem daha büyük depremin habercisi mi? - 3. Resim

İSTANBUL'DA SON DEPREMLER

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen son depremler şu şekildedir:

21 Mayıs 2025 – Büyükçekmece Açıkları

Saat: 00:56

Büyüklük: 2.1 (ML)

Derinlik: 7.01 km

Konum: Marmara Denizi – Büyükçekmece’nin 24.39 km açığı .

20 Mayıs 2025 – Büyükçekmece Açıkları

Saat: 23:36

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Derinlik: 8.16 km

Konum: Marmara Denizi – İstanbul Büyükçekmece’nin 23.63 km açığı

20 Mayıs 2025 – Büyükçekmece Açıkları

Saat: 06:54

Büyüklük: 2.6 (ML)

Derinlik: 10.03 km

Konum: Marmara Denizi – Büyükçekmece’nin 20.09 km açığı .

20 Mayıs 2025 – Büyükçekmece Açıkları

Saat: 07:02

Büyüklük: 1.6 (ML)

Derinlik: 6.99 km

Konum: Marmara Denizi – Büyükçekmece’nin 20.21 km açığı .

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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