Dün deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? İstanbul'da deprem bir kez daha korkuttu!

İstanbul bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Gece saatlerinde Marmara Denizi açıklarında meydana gelen sarsıntı, birçok ilçede hissedildi. Kent sakinlerini endişelendiren deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. Deprem sonrası ise dün deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde, İstanbul'da dün gece deprem mi oldu soruları gündeme geldi.

DÜN DEPREM OLDU MU?

20 Mayıs 2025 Salı günü gece saatlerinde İstanbul’da hissedilen bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi açıklarında kaydedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Depremin İstanbul’un batı kesiminde yer alan Büyükçekmece ilçesi açıklarında gerçekleştiği belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre sarsıntı saat 23.36’da kaydedildi ve yerin 8.16 kilometre derinliğinde oluştu. Büyüklüğü ise 4.0 olarak ölçüldü.

Gece saatlerinde meydana gelen deprem özellikle Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede hissedildi. Depremin merkez üssünün Büyükçekmece’ye 23 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

İSTANBUL'DA DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da dün gece deprem oldu. AFAD verilerine göre saat 23.36’da Marmara Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı, özellikle Büyükçekmece ilçesi ve çevresinde yaşayan vatandaşları etkiledi. Depremin ardından İstanbul Valisi Davut Gül bir açıklama yaptı ve herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.

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Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediğini ifade etti.

Şu ana kadar herhangi bir acil müdahale gerektirecek durum yaşanmadı. Ancak uzmanlar, Marmara Bölgesi’nde yaşanan bu tür depremlerin uyarı niteliğinde olduğunu belirtiyor. İstanbul’un deprem kuşağında yer alması sebebiyle, benzer sarsıntıların gelecekte de yaşanabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

SON DEPREMLER

21 Mayıs 2025

05:03:17 - Akçadağ (Malatya) - ML 3.3

04:09:31 - Akçadağ (Malatya) - ML 2.2

04:05:15 - Akdeniz - Kaş (Antalya) - ML 2.1

03:23:50 - Kale (Malatya) - ML 2.8

02:55:33 - Akçadağ (Malatya) - ML 1.6

02:50:16 - Tuz Gölü - Şereflikoçhisar (Ankara) - ML 0.8

02:41:59 - Alanya (Antalya) - ML 1.8

02:36:26 - Elbistan (Kahramanmaraş) - ML 1.4

02:08:11 - Kulu (Konya) - ML 1.8

01:50:39 - Sarıoğlan (Kayseri) - ML 1.8

01:40:44 - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes (İzmir) - ML 1.3

00:49:30 - Gölbaşı (Adıyaman) - ML 3.3

00:11:16 - Göksun (Kahramanmaraş) - ML 1.2

20 Mayıs 2025

23:39:16 - Tuz Gölü - Şereflikoçhisar (Ankara) - ML 1.0

23:38:04 - Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) - ML 1.8

23:08:58 - Simav (Kütahya) - ML 1.1

23:07:09 - Nurdağı (Gaziantep) - ML 1.2

22:51:28 - Samandağ (Hatay) - ML 2.0

22:49:35 - Akdeniz - Marmaris (Muğla) - ML 2.0

22:38:18 - Göynücek (Amasya) - ML 1.0

22:11:30 - Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Kuşadası (Aydın) - ML 1.5

21:56:39 - Marmara Denizi - Büyükçekmece (İstanbul) - ML 2.1

21:52:50 - Çelikhan (Adıyaman) - ML 1.4

21:43:03 - Merkez (Çanakkale) - ML 1.5

21:27:07 - Kozan (Adana) - ML 0.7

21:00:44 - Sivrice (Elazığ) - ML 1.7

21:00:30 - Baskil (Elazığ) - ML 1.1

21:00:10 - Kale (Malatya) - ML 1.1

20:36:53 - Marmara Denizi - Büyükçekmece (İstanbul) - MW 4.0

20:14:26 - Simav (Kütahya) - ML 2.1