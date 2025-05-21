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İstanbul depremi artçı mı, öncü mü? Prof. Dr. Osman Bektaş 'geçmiş olsun' diyerek açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul depremi artçı mı, öncü mü? Prof. Dr. Osman Bektaş &#039;geçmiş olsun&#039; diyerek açıkladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, gözler uzmanlara çevrildi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından 'artçı' dedi, iç rahatlatan açıklamalarda bulundu.

23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Son sarsıntı ise dün akşam saatlerinde meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; saat 23.36'da Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.

OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Sarsıntı İstanbul'un birçok semtinde hissedilirken, çevre kentlerde de kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan vatandaşlar sarsıntının kısa sürdüğünü ancak korkuttuğunu belirttiler. İstanbul Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" dedi.

Depremin ardından uzmanlardan açıklamalar peş peşe gelirken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

 

"6.2'NİN ARTÇISI"

Prof. Dr. Bektaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"4.0 büyüklüğündeki Büyükçekmece-İstanbul depremi 22 Nisan'daki 6,2'lik depremin artçısıdır. Orta Marmara Çukurundan Kumburgaz Çukuru ve İstanbul'a doğru depremsellik ve creep derinliği sığlaştığından 6,2 depremi Büyükçekmece önlerinde durdurulmuştur. Korkulacak bir durum yok. Geçmiş olsun."

İstanbul depremi artçı mı, öncü mü? Prof. Dr. Osman Bektaş 'geçmiş olsun' diyerek açıkladı - 1. Resim

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

"Hocam bu deprem olası Kumburgaz fayı depremini etkilemiş midir?" sorusuna da cevap veren Bektaş, "İstanbul'a doğru depremsellik ve creep derinliği sığlaştığından (Uchida,di.2019) büyük deprem gerçekleşmez. Korkulacak durum yok" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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