İstanbul'da 4 büyüklüğündeki sarsıntı büyük depremin habercisi mi? "Kıyamet senaryosu..."

İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleşen depremin dünkü artçı sarsıntısını değerlendiren yer bilimci İshak Yılmaz, "6 büyüklüğünde bir depremin 5 hatta 5.2 büyüklüğünde artçıları beklenebilir. Bu enerji boşalımının büyüklüğüne baktığımız zaman artçıların 2 aya yayılabileceğini söylemiştik. Kıyamet senaryosunu andıracak bir depremin olması yakın zamanda mümkün değil.23 Nisan depreminden sonra bu hattın doğu kısmına baktığımız zaman bir sismik hareketlilik görmüyoruz" dedi.

İstanbul, 23 Nisan'da büyüklüğü 6.2 olan depremle sarsıldı. Deprem korku ve paniğe neden olurken dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki artçı sarsıntı 23 Nisan'ı yeniden hatırlattı. Deprem, İstanbul'un bir çok noktasında hissedildi.

"ARTÇILAR 2 AYA YAYILABİLİR"

Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, depremle ilgili değerlendirmelerini A Haber'de paylaştı:

"Depremin yeri, derinliği açısından baktığımız zaman 23 Nisan depreminin devamı olarak değerlendirebiliriz. Şu an bakıldığı zaman herhangi bir anormallik yok. 6 büyüklüğünde bir depremin 5 hatta 5.2 büyüklüğünde artçıları beklenebilir. Bu enerji boşalımının büyüklüğüne baktığımız zaman artçıların 2 aya yayılabileceğini söylemiştik. Şu an bir uyarıyı gerektirecek aksi bir durum söz konusu değil"

"BÜYÜK DEPREM YAKIN ZAMANDA MÜMKÜN DEĞİL"

Marmara'da beklenen büyük deprem hakkında birçok uzmanın farklı görüşte olmasını da değerlendiren Yılmaz şunları söyledi:

"Marmara Denizi kapalı bir kutu. Herhangi bir analiz yapamıyoruz. Geçmiş depremleri yorumlayarak ilerliyoruz. Bu yüzden farklı görüşler olması normal. Ancak bin 500'lü yıllardan bu yana çok çok depremler meydana geldi. Bu kadarlık kısa bir alan için böyle büyük depremler olduktan sonra, aynı büyüklükte, kıyamet senaryosunu andıracak bir depremin olması yakın zamanda mümkün değil. Yakın zamandan kastım, 50-100 yıldan bahsediyorum.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu bağlamda zaten 1894'te, 1912'de hatların büyük bir bölümü kırıldı. 23 Nisan depreminden sonra bu hattın doğu kısmına baktığımız zaman bir sismik hareketlilik görmüyoruz.