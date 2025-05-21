İstanbul'da tekrar deprem bekleniyor mu, büyük deprem olacak mı? Depreme hazırlık için gerekenler

İstanbul'da yaşanan depremler, vatandaşlarda yeniden büyük endişeye neden oldu. 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından megakentte artçı hareketlilik devam ederken, uzmanların açıklamaları da yakından takip ediliyor. Dün akşam meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki İstanbul depremi farklı kaygıları da beraberinde getirdi. İstanbul'da tekrar deprem bekleniyor mu, büyük deprem olacak mı, depreme hazırlıklı olmak için neler gerekli gibi sorular vatandaşların gündeminde.

İSTANBUL'DA YENİDEN DEPREM BEKLENİYOR MU?

İstanbul'da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar sürerken "İstanbul'da yeniden deprem olur mu?" sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Megakentte hissedilen artçı sarsıntılar, vatandaşların tedirginliğini artırırken uzmanlar bu süreci dikkatle izliyor. Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, son yaşanan 4.0 büyüklüğündeki depremin, 23 Nisan'daki büyük depremin doğal bir uzantısı olduğunu ifade etti.

Yılmaz'a göre sarsıntının yeri ve derinliği incelendiğinde olayın olağan bir artçı niteliğinde olduğu ve herhangi bir olağanüstü durumu işaret etmediği belirtiliyor. Ancak kamuoyunda artçıların büyük İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği konusu sıkça gündeme geliyor.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI?

Marmara Bölgesi'nde yıllardır beklenen büyük depreme dair çeşitli görüşler ortaya konulurken, uzmanlar arasındaki fikir ayrılıkları da dikkat çekiyor. Dr. İshak Yılmaz Marmara Denizi’nin deprem açısından oldukça belirsiz bir bölge olduğuna vurgu yaparak, alanın adeta "kapalı bir kutu" olduğunu söylüyor.

Geçmişte yaşanan büyük sarsıntıların ardından aynı büyüklükte bir depremin yakın vadede olmasının mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, kısa vadeyi 50 ila 100 yıl arası olarak tanımlıyor. Buna rağmen yer bilimciler İstanbul’da bir gün 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu, ancak zamanlamaya dair net bir tahmin yapılamadığını belirtiyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gelen artçılar, kentin birçok bölgesinde hissedildi. Kıyı semtlerinde yoğun olarak algılanan sarsıntılar, vatandaşların tekrar deprem olduğunu düşünmesine neden oldu.

En son 4.0 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntının ardından çeşitli uzmanlar hareketliliğin artçı niteliğinde olduğunu ve beklenen büyük depremin henüz yaşanmadığını dile getirdi.

Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen sarsıntının konum olarak son derece kritik bir noktada olduğunu ifade ederek, özellikle Kumburgaz Fayı'nın kilitli durumda olduğunu ve zamanla ciddi bir kırılma potansiyeli taşıdığını söyledi. Küçük çaplı buna benzer sarsıntıların büyük bir kırılmayı tetikleyebileceğine dikkat çekti.

DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK İÇİN GEREKENLER

Uzmanlar tarafından yapılan tüm değerlendirmeler, İstanbul'da büyük bir depremin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle de hem bireysel hem de toplumsal ölçekte depreme karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.

Evlerde ve iş yerlerinde sağlam yapı güvenliği sağlanmalı, acil durum planları oluşturulmalı ve düzenli olarak tatbikatlar yapılmalı. Vatandaşların da deprem çantası hazırlamaları, temel ihtiyaçlar, iletişim araçları ve kimlik belgelerini içeren bir seti her zaman hazırda bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Yetkililer muhtemel bir afet anında panik yaşanmaması adına bilinçli davranış biçimlerinin kazandırılması gerektiğine dikkat çekiyor. İstanbul gibi yüksek riskli bir şehirde, hazırlıklı olmak son derece hayati bir önem taşıyor.