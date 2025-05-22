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Savaş uçakları havalandı! Lübnan'ın güneyine bomba yağıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Savaş uçakları havalandı! Lübnan&#039;ın güneyine bomba yağıyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bir dizi saldırıyla hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail ordusunun, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Tul beldesinde bir binayı hava saldırıyla hedef aldığı belirtildi.

Savaş uçaklarının beldedeki binayı birkaç saldırıyla hedef aldığına işaret edilen haberde ayrıca, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Cizzin bölgesinde yer alan Reyhan dağlık bölgesini bombaladığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Suvvane ve El-Kleyle beldelerini de bombaladığı aktarılan haberde, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının güneydeki bölgelerde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güneydeki Nebatiye kentine bağlı Tul beldesindeki bir binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı.

Adraee, Tul beldesindeki söz konusu binanın Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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