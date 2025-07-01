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Katliam gibi kaza! Astsubay, hamile kadın ve eşi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Katliam gibi kaza! Astsubay, hamile kadın ve eşi hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan, Gencay Oskan ve 5 aylık hamile eşi Seray Oskan hayatını kaybetti.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Keşan-Enez kara yolu Barağı köyü çıkışında Erkan Özkan'ın kullandığı 06 EC 2509 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Gencay Oskan yönetimindeki 22 HS 902 plakalı araçla çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ardından Enez yönüne seyreden İ.K. idaresindeki 22 FB 812 plakalı başka bir otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler Erkan Özkan ve Gencay Oskan olay yerinde, Seray Oskan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Katliam gibi kaza! Astsubay, hamile kadın ve eşi hayatını kaybetti - 1. Resim

Astsubay Erkan Özkan için görev yaptığı Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene ailesi, Kaymakam Aziz Mercan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve mesai arkadaşları katıldı. Özkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Oskan çifti ise bugün Enez'in Karaincirli köyünde defnedilecek. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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