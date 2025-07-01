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3 araç birbirine girdi, ortalık kan gölüne döndü! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya, Kazalar, Kaza, Aksu, Yaralı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otel servisi, midibüs ve kamyon birbirine girdi. Feci kazada 21 kişi yaralandı.

Bu sabah saat 07.00 sıralarında Aksu Güzelyurt Mahallesi Serik Caddesi üzerinde; Antalya'dan Serik istikametine seyir halindeki Emre I.'nın kullandığı bir tur firmasına ait 07 C 4332 plakalı midibüs, Turgut D. idaresindeki 07 CAY 97 plaka sayılı otel servis otobüsü ve Süleyman K. yönetimindeki kamyon çarpıştı.

DÜKKANA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaza sonrası otobüs, yol kenarındaki bir iş yerine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otobüste sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılırken, hafif yaralanan 21 kişi ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi, bazıları da ayakta tedavi edildi.

3 araç birbirine girdi, ortalık kan gölüne döndü! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Kazaya karışan araçlardan otel servis otobüsünün bir iş yerinin önündeki çelik konsorsiyuma çarparak durma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin devamında ise otobüsün içerisindekilerin kazanın hemen ardından araçtan çıkmaları ve çevredeki vatandaşların toplanması yer aldı.

3 araç birbirine girdi, ortalık kan gölüne döndü! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Otobüsün çarptığı işyeri işletmecisi Süleyman Özbay, "Sabah erken saatlerde elemanlarımız sesle uyanmışlar. Otobüs 2-3 araçla çarpışıp işyerine gelmiş. 20'ye yakın yaralı vardı. Bu şoförlerin çok çalıştırılmaması gerekiyor. Allah'tan can kaybı olmadı. Gelen mala gelsin, cana değil" dedi.

3 araç birbirine girdi, ortalık kan gölüne döndü! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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