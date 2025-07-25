Tek günde 75 bin TL! Dilencinin cirosu ekipleri dahi şaşırttı, para sayma makinesi getirildi
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Van'da, vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik uygulama başlatıldı. Bu kapsamda yakalanan bir şahsın üzerinden tam 75 bin 950 lira çıktı.
Van'da, sokaklarda dilenerek haksız kazanç elde eden ve vatandaşların duygularını sömüren şahıslara yönelik uygulama başlatıldı.
ÜZERİNDEN 75 BİN TL ÇIKTI, EKİPLER DAHİ ŞAŞIRDI
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma kapsamında, çarşı merkezinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü.
Dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı.
Paraya el koyan ekipler, dilenci hakkında işlem yaptı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş