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Tek günde 75 bin TL! Dilencinin cirosu ekipleri dahi şaşırttı, para sayma makinesi getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Van, Dilenci, Ekipler, Van Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van'da, vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik uygulama başlatıldı. Bu kapsamda yakalanan bir şahsın üzerinden tam 75 bin 950 lira çıktı.

Van'da, sokaklarda dilenerek haksız kazanç elde eden ve vatandaşların duygularını sömüren şahıslara yönelik uygulama başlatıldı.

Tek günde 75 bin TL! Dilencinin cirosu ekipleri dahi şaşırttı, para sayma makinesi getirildi - 1. Resim

ÜZERİNDEN 75 BİN TL ÇIKTI, EKİPLER DAHİ ŞAŞIRDI

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma kapsamında, çarşı merkezinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü.

Dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı.

Paraya el koyan ekipler, dilenci hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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