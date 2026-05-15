Sezon finali yapacak diziler birer birer açıklanıyor. Ekranlarda yayınlanan dizilerden hangisi final yapıyor, hangi dizi devam edecek merak ediliyor. Peki, hangi dizi ne zaman sezon finali yapacak?

Televizyon dizilerinde sezon sonu yaklaşırken final ve sezon finali tarihleri de ilan edilmeye başlandı. 2025-2026 yayın döneminin sona ermesiyle birlikte bazı yapımlar ekran macerasını tamamen noktalarken, bazı diziler ise yeni sezon öncesi kısa bir ara verecek. İzleyiciler, “Hangi dizi final yapacak, hangi dizi sezon finaline girecek?” sorusuna cevap arıyor.

17 Mayıs ile 23 Haziran tarihleri arasında birçok yapım ekranlara veda edecek ya da sezon finali yapacak. Delikanlı, Kıskanmak, Cennetin Çocukları ve Kuruluş Orhan dizileri için final kararı alınırken; Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Gönül Dağı, Teşkilat ve Arka Sokaklar gibi yapımlar ise sezon finali yaparak yeni sezon için ara verecek.

İşte dizilerin final ve sezon finali tarihleri:

17 Mayıs Pazar – Çirkin (Sezon Finali)

18 Mayıs Pazartesi – Delikanlı (Final)

19 Mayıs Salı – Kıskanmak (Final)

20 Mayıs Çarşamba – Yeraltı (Sezon Finali)

22 Mayıs Cuma – Kızılcık Şerbeti (Sezon Finali)

25 Mayıs Pazartesi – Uzak Şehir (Sezon Finali)

2 Haziran Salı – Mehmed: Fetihler Sultanı & Abi (Sezon Finali)

4 Haziran Perşembe – Sevdiğim Sensin (Sezon Finali)

6 Haziran Cumartesi – Gönül Dağı (Sezon Finali)

7 Haziran Pazar – Teşkilat (Sezon Finali)

8 Haziran Pazartesi – Cennetin Çocukları (Final)

10 Haziran Çarşamba – Kuruluş Orhan (Final)



10 Haziran Çarşamba – Eşref Rüya (Sezon Finali)

11 Haziran Perşembe – Halef: Köklerin Çağrısı (Sezon Finali)

12 Haziran Cuma – Arka Sokaklar (Sezon Finali)

13 Haziran Cumartesi – Güller ve Günahlar (Sezon Finali)

23 Haziran Cuma – Taşacak Bu Deniz (Sezon Finali)



