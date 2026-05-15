Adli tatil tarihleri 2026 yılı için yeniden gündeme geldi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte mahkemelerde işlemi bulunan vatandaşlar, "adli tatilin ne zaman başlayacağını ve hangi tarihte sona ereceğini" araştırmaya başladı. 2026 adli tatil başlangıç ve bitiş tarihler belirlenen takvime göre uygulanacak

Türkiye’de her yıl düzenli olarak uygulanan adli tatil sürecinde mahkemelerin normal işleyişine ara verilirken, nöbetçi mahkemeler belirli dava ve işlemler için görev yapmaya devam ediyor. Özellikle dava süreci devam eden vatandaşlar, avukatlar ve hukuk çalışanları adli tatil süresince hangi işlemlerin devam edeceğini ve yeni adli yılın ne zaman başlayacağını merak ediyor.

ADİL TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye’de yargı sisteminde her yıl uygulanan adli tatil dönemi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen tarihlerde uygulanıyor. Adli tatil süreci boyunca mahkemelerde rutin duruşmaların büyük bölümü ertelenirken, yalnızca acil ve istisnai davalar görülmeye devam ediyor.

2026 yılında da adli tatil takviminde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Buna göre adli tatil 20 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Sürecin başlamasıyla birlikte birçok mahkemede duruşmalara ara verilecek ve yargı faaliyetleri nöbetçi mahkemeler üzerinden sürdürülecek.

2026 ADLİ TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

2026 adli tatil başlangıç tarihi 20 Temmuz Pazartesi olarak uygulanacak. Adli tatil süreci 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek. Böylece yargı sistemindeki tatil dönemi yaklaşık 43 gün sürecek.

Adli tatilin sona ermesinin ardından yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Mahkemelerde normal duruşma ve yargılama süreçleri bu tarihten itibaren yeniden devam edecek. Özellikle yaz aylarında dava süreçlerini takip eden vatandaşların bu takvimi dikkate alması gerekiyor.

