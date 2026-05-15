Yol verme kavgası kamerada! Aracından indirdikleri sürücüyü darbetmeye kalktılar
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada kendilerine küfür edildiğini öne süren iki şahıs, trafikte önünü kestikleri servis şoförüne korku dolu anlar yaşattı. Tehditler savurarak sürücüyü aracından indiren ve darbetmeye çalışan saldırganların girişimi, çevredeki vatandaşların zamanında araya girmesiyle büyümeden engellenirken, yaşanan o gerilim dolu dakikalar minibüsteki yolcuların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
