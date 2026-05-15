İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Gürsel Tekin’in görevine devam etmesine hükmederken, dosyanın birleştirilmesi için sürecin sürmesine karar verdi.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Özlem Erkan ve avukatı İlkay Orhan, davalı CHP Genel Başkanlığı'nın avukatı Avukat Çağlar Çağlayan hazır bulundu. Davacı tarafın avukatı İlkay Orhan duruşmada, ‘'Geçmiş beyanlarımızı tekrar ediyoruz. İfadesi alınan ve özellikle parti içerisinde etkin görevde bulunan kişilerin beyanları esas alındığında, 38. İstanbul CHP İl Kongresi ve 38. Kurultayı sırasında delege idarelerinin çeşitli menfaatler karşılığı sakatlandığı açık bir şekilde ortadadır" ifadelerini kullandı.

Davalı avukat Çağlar Çağlayan ise ‘'Bir önceki celsedeki feri müdahale talebinin kabülüne karar verilsin, celse arasında İstanbul İstinaf mahkemeleri İstanbul İl Kongresine dair açılmış diğer davalarda verilen yetersizlik kararlarına dair İstinaf başvurularını reddetti. İstinaf son kararları İstanbul mahkemelerinin yetkisiz olduğu yönünde olduğundan yetkisizlik kararı verilmesini talep ederiz. Bunun dışında eksik hususların giderilmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme ara kararında Ankaya 3. Asliye Hukuk Mahkemesine dosyaları birleştirmek için yeniden muvafakat gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.

