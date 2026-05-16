Krizlere karşı Türk dünyası birleşmeli! Erdoğan: Siber güvenlik teşkilatımız için hayati önemdedir
Cumhurbaşkanı, Türk dünyasına “Sanayi ve teknolojide iş birliğini artırma” çağrısı yaptı.
- Erdoğan, Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' şiarına 'Dijital vizyonda birlik' ifadesini eklemenin zamanının geldiğini belirtti.
- Dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini ifade eden Erdoğan, yapay zekanın tahakküm aracına dönüşmemesi gerektiğini söyledi.
- Siber güvenliğin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, TDT bünyesinde siber güvenlik alanındaki iş birliğini ilerletmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
- Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.
- Krizlerin Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini ortaya koyduğunu söyledi.
- Ortak Koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projelerinin öncelikli olmaya devam edeceğini vurguladı.
- Türkiye'nin savunma sanayiindeki tecrübesini Teşkilat üyeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.
SEVİL NURİYEVA/ TÜRKİSTAN- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın Türkistan şehrindeki Türkistan Kongre Merkezi’nde, “Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma” temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi’nde konuştu.
“Geleceğe yön verme noktasında, dijitalleştirerek kalkınan Türk dünyası vizyonunu benimsememiz büyük önem taşıyor” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
Gaspıralı’nın ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin, ‘Dijital vizyonda birlik’ ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir. Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekânın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız.
İŞ BİRLİĞİNİ İLERİYE TAŞIYALIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanmasının mühim olduğunu vurgulayarak, “Siber güvenlik, bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Müteakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eş güdüm ve iş birliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
TÜRK DİLİYLE YAPAY ZEKÂ
Erdoğan, ‘Ortak Türk Alfabesi’nin eğitimden kültüre, akademik iş birliğinden dijital dönüşüme kadar geniş bir alanda kullanılmasının önemli olduğunu bildirerek, “Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli ve benzeri yapay zekâ temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.
GÜÇLÜ BİR DİJİTAL İŞ BİRLİĞİ
Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi tarzı modellerle bu alanda dijital iş birliğinin güçlendirilebileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar, karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz.
ORTAK KORİDOR ÖNCELİĞİMİZ
Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere, Ortak Koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz, savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında iş birliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak, yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayiinde edindiğimiz tecrübeyi, Teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız"