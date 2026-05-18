Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) nisan ayında gerçekleşmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınav başvuru süreci, uygulama detayları ve istenen belgelere ilişkin tüm bilgiler öğrenciler ve velilerle paylaşılmıştı. Kılavuzda ayrıca bursluluk sınavı sonuç tarihine de yer verilmişti.

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS 2026 sonuçları için günler kaldı! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

Haberle İlgili Daha Fazlası