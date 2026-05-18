Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, bir kez daha İsrail ordusunun hedefi olduğunu açıkladı. Yetkililerden yapılan açıklamada, filodaki bir teknenin saldırıya uğradığı ve bazı tekneler ile irtibatın koptuğu bildirildi.

Gazze'ye insani yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in uluslararası sularda saldırısına uğradı. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu" ifadeleri kullanıldı.

TUTUKLULAR AŞDOD LİMANINA GÖTÜRÜLECEK

İsrail merkezli Kanal 12'nin aktardığına göre, Küresel Sumud Filosu'ndaki tutukluların bir donanma gemisine nakledildiği ve daha sonra Aşdod Limanına götürülecekleri kaydedildi.

NETANYAHU'DAN İSRAİL ORDUSUNA YETKİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu durdurarak "ele geçirmek" için İsrail ordusuna yetki vereceği bildirilmişti.

Sumud Filosu’na İsrail saldırısı! Bir tekne saldırıya uğradı

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağı belirtildi. Toplantıda Küresel Sumud Filosu'na saldırarak "ele geçirmek" için planların ele alınacağı ifade edildi. Netanyahu'nun, ablukayı kırma ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak ele geçirmek için orduya yetki vereceği kaydedilmişti.

Haberde, İsrail'in ablukanın kırılmasına "izin vermeyeceği" ve Sumud Filosu'na saldırının "ilerleyen saatlerde" yapılacağı belirtildi. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uygulanan yasa dışı deniz ablukasının kırılmasına "izin vermeyeceği" ifade edildi. Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na katılanlardan rotalarını değiştirerek dönmeleri istendi.

Sumud Filosu’na İsrail saldırısı! Bir tekne saldırıya uğradı

İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası